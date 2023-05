Oroszország egy Kijev elleni rakétatámadással indította a győzelem napját

Több rakétát is kilőtt Oroszország Ukrajna különböző részeire május 9-én hajnalban. Ukrán források arról számoltak be, hogy a légvédelem a legtöbb fenyegetést elhárította, de így is voltak becsapódások. Kijevet is megtámadták.

11 órája | Szerző: P. A. R.

