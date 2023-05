Negyed százalékponttal emelte irányadó kamatát csütörtökön az Európai Központi Bank, lassítva a szigorítás ütemét, akár csak szerdán a Federal Reserve. Az európai színtér azonban teljesen más, mint az amerikai, sokkal több a bizonytalanság, ennek megfelelően az euró árfolyama derekasan kilenghet, ami akár a forintra is kihathat. A bank ígérete, hogy nem állt meg a kamatemelésekkel egyelőre a forintot segíti, olyannynira, hogy több mint egyéves csúcsa felé erősödött az euró ellenében, 373-on túlra.

Fotó: AFP

Az EKB fő kamata 3,75 százalékra emelkedett. Ez a hetedik egymást követő emelés – az ütem azonban csökkent a megelőző 50 bázispontról –, és a bank ezzel együtt már 350 bázispontot szigorított. A Fed – amely hónapokkal korábban kezdte a kamatszigorítást – a tizedik emelésén van túl, és összesen 5 százalékponttal vitte feljebb az irényadó kamatot. Az EKB messze nem tart még itt.

A döntést nagy vita előzhette meg, de a 25 bázispontnak nagyobb esélyt adtak az elemzők, mint egy nagyobb, 50 pontos szigorításnak. Az EKB rendkívül megosztott volt az elmúlt hónapokban az előrehaladás ütemét illetően, hiszen az infláció visszavonulóban van a tavalyi több évtizedes csúcsokról – áprilisban 7 százalékos éves rátát mértek –, de sokak szerint messze nem eléggé a 2 százalékos célhoz képest. Ugyanakkor az euróövezeti gazdaságban szinte megállt a növekedés, és a még magasabb kamat még nagyobb árat követelhetne.

A STOXX Europe 600 részvényindex majdnem 1 százalékos gyengüléssel várta a kamatdöntést.

Ami az euró árfolyamát illeti,

annyi mindenképp világosnak tűnt, hogy a dollár kisebb jegybanki támogatásra számíthat a továbbiakban,

az EKB azonban kénytelen továbbra is kamatot emelni. Ennek megfelelően az euró maradt erősebb csütörtökön az 1,1-es pszichológiai szintnél a zöldhasú ellenében. De az árfolyam derekas hullámzást mutatott az EKB-döntés és Christine Lagarde elnök 14:45-kor kezdődő sajtótájékoztatója előtt, amelyek húsba vágó jelzéseket tartalmazhatnak a monetáris szigorítás valószínű majdani ütemét és mértékét illetően. Némi idegesség a forint árfolyamában is meglátszott, de a dollár kifulladása önmagában is jó a forintnak, így az euró elleni árfolyam egy-két egységgel erősebb maradt a szerda esti 375 körüli szinteknél.

Az EKB közleménye nyitva hagyta, merre halad a monetáris politika a továbbiakban, a piacokon Lagarde-ra szegeződnek a szemek iránymutatásért. Az euró mindenesetre reggeli mélypontja irányába kezdett el gyengülni a bejelentés után, ami ezúttal teljesen hidegen hagyta a forintot, legalábbis egyelőre.

A kormányzótanács további döntései biztosítani fogják, hogy a (monetáris) politikai ráták a megfelelően szűkítő szintre kerüljenek, hogy időben a 2 százalékos középtávú célhoz térítsék vissza az inflációt

– olvasható a közleményben.

Fotó: AFP

Szó sem lehet megállásról

Tovább kell haladni, szó sem lehet megállásról a kamatemelési ciklusban – tette világossá sajtótájékoztatóján Christine Lagarde EKB-elnök, és ezt a mondanivalót hangsúlyosan meg is ismételte.

Ezt megismételte akkor is – majd utána még többször is –, amikor a Reuters tudósítója azt kérdezte, a közleményében miért nem utal olyan erőteljesen a kamatemelések folytatására a bank, mint korábban. A felvetéssel az elnök nem értett egyet, szerinte a közlemény világosan tartalmazta, amit ő is elmondott, hogy a bank fontosnak tartja a megfelelő mértékű szigorítást, a szigort pedig addig tartja fenn, ameddig szükség van rá.

Lagarde megemlítette, hogy egy olyan ülést tartottak, amikor nen állt rendelkezésükre a bank stábkának negyedéves átfogó gazdasági előrejelzése. A frissen közzétett banki felmérésből azonban kiderült, hogy a kamatemelések kifejtik a hatásukat, de még mindig bizonytalan, hogy mekkora késéssel és mekkora erővel.

A mögöttes inflációs nyomás továbbra is erős, azaz világos, hogy az EKB-nak tovább kell haladnia – fejtette ki Lagarde, amellett, hogy az inflációban és a növekedésben is számos kockázati tényezőt látnak, felfelé és lefelé mutatóan is. A felfelé mutató inflációs kockázatok köz említette a legutóbbi európai béregyezségeket, a háztartási keresletet, illetve a cégek profitéhségét, a háború mellett, ami ismételten felhajthatja az energiaárakat.

Lagarde közölte: a döntéshozók véleményei széles spektrumon mozogtak az ülésen, ugyanakkor egyetértés volt abban, hogy nincs megállás, le kell küzdeni az inflációt. Volt olyan döntéshozó, aki nagyobb, 50 bázispontos emelés mellett kardoskodott,

olyan azonban nem volt, aki azt mondta volna, hogy nem kell emelni.

A következő döntéseket három tényező befolyásolja majd: a beérkező adatok, a mögöttes infláció és a kilátások, és a szigorítás hatékonyságáról felgyűlő információk.

Lagarde sajtótájékoztatójának elején a gyengülő euró már szinte az 1,1-es kulcszintet tesztelte a dollár ellenében, de aztán sarkon fordult, és ismét megközelítette az 1,105-öt. Eközben a forint napi csúcsára erősödött - egyben az elmúlt több mint egy év legerősebb szintjeit felé közelítve – és átbökte a 373-as szintet az euróval szemben.