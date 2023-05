Csökkentené a sorkötelezettség korhatárát Ukrajna

Az orosz–ukrán háború kezdete óta már több alkalommal is változtak a hadsereggel kapcsolatos jogszabályok Ukrajnában, most újból sor kerülhet erre. Az ukrán kormány korábban támogatta a sorkatonai életkor 27-ről 25 évre történő csökkentését, így várhatóan a parlament is megszavazza ezt a javaslatot – számolt be róla a Kárpáti Igaz Szó kárpátaljai hírportál.

Csökkentené a sorkötelezettség korhatárát az ukrán hadsereg.

Fotó: Shutterstock

Szerdán jelent meg az Ukrán Legfelsőbb Tanács weboldalán az a jogszabálytervezet, amely 27 évről 25 évre csökkentené a sorkatonai nyilvántartásban szereplő állampolgárok felső életkorhatárát.

A módosítások bevezetését az ukrán védelmi minisztérium kezdeményezte az ukrán fegyveres erőkkel közösen. A szaktárca közleménye szerint a kezdeményezést más kormányzati és biztonsági struktúrákkal is egyeztették, és az elsődleges célja az állam védelmi képességeinek megerősítése.

Ukrajnában a háború kezdete óta érvényben lévő és többször meghosszabbított hadiállapot miatt el van törölve a sorkatonai behívás.

A hatályban lévő törvények értelmében a 18 és 27 év közötti, tartalékos állományban nem lévő – azok a férfiak, akik nem voltak sorkatonák – állampolgárok nem mozgósíthatók. Ha leviszik a felső korhatárt, a korcsoportba tartozó férfiak 25 éves kortól a mozgósítás hatálya alá kerülnek.