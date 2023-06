Katonai és gazdasági együttműködésekről állapodott meg az USA és India

Joe Biden szerint az Egyesült Államok és India kapcsolata még soha nem volt olyan szoros, mint most. Az elnök a héten Washingtonban látta vendégül az indiai miniszterelnököt, Narendra Modit, akivel több megállapodást is aláírtak. A beruházások és közös projektek mellett India fegyvereket vásárol az USA-tól, illetve az amerikai űrprogramban is helyet kap.

2 órája | Szerző: VG/MTI

2 órája | Szerző: VG/MTI