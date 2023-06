Hamarosan nyilvánosságra hozzák az Európai Bizottság 2023-as innovációs eredménytábláját, amelyen információnk szerint Magyarország lesz az egyetlen, amely szintet lép.

Magyarország számai javuló tendenciát mutatnak. Fotó: Shutterstock

Az európai innovációs eredménytábla (EIS) egy 2001 óta létező összehasonlító elemzés az Európai Unió, további európai országok és a regionális szomszédság teljesítményéről. A hivatalos megfogalmazás szerint:

Értékeli a nemzeti innovációs teljesítmény viszonylagos erősségeit és gyengeségeit, és segíti az országokat abban, hogy meghatározzák azokat a területeket, amelyek beavatkozást igényelnek.

A teljesítményalapú rangsorolás négyosztatú:

vezető innovátorok (EU-átlag 125 százaléka felett),

erős innovátorok (EU-átlag 100–125 százaléka között),

mérsékelt innovátorok (EU-átlag 70–100 százaléka között),

feltörekvő innovátorok (EU-átlag 70 százaléka alatt).

Tavaly még három EU-s tagállam, Hollandia, Ciprus és Észtország is feljebb léphetett, idén viszont értesülésünk szerint

Magyarország lesz az egyetlen, amely kategóriát vált, a feltörekvő innovátorok közül kerül át a mérsékeltekhez.

Változás lesz az élen is, 2022-ben még Svédország volt, 2023-ban már Dánia a legjobb innovátor.

Mennyivel innovatívabb Magyarország?

Az Európai Unió egészében 8,5 százalékos volt a javulás a legutóbbi nyolcéves mintát vizsgálva, ehhez képest Ciprus lenyűgöző, 35 százalékos fejlődést produkált, Magyarország az átlagtól picivel elmaradva 7,7 százalékosat, Franciaország és Luxemburg viszont kicsit még rontott is az értékén.

A digitalizációval egyértelműen jól halad az EU. Fotó: Shutterstock

Az általános igazság, hogy földrajzilag körülhatárolhatók a jobban és kevésbé fejlődő területek, hiszen az északi, skandináv, valamint nyugati országok gyorsabban haladnak, a déli és keleti vidékek ellenben lassabbak. Ez a kategóriákra vetítve azt jelenti, hogy az Európa-térkép felső része és bal szárnya adja a legtöbb vezető és erős innovátort, a jobb alsó területek pedig a mérsékelt és feltörekvő csoportok nagyját.

Az innováción belüli részterületeket nézve foltos a kép, hiszen vannak olyan témák, amelyekben toporog az EU, miközben például a digitalizációs képesség rohamléptekkel javul.

A kereszteződésben pedig Svédország áll, amely összesítésben is az egyik legjobban teljesítő ország, két alkategóriában, az emberi erőforrások és a foglalkoztatás tekintetében meg konkrétan vezet.

Budapest a húzóterület

Az európaival párban járó regionális innovációs eredménytábla (RIS) alapján az egész EU-ra érvényes másik alapigazság, hogy a fővárosok innovatívabbak a vidékeknél.

Magyarország nagy része például továbbra is a feltörekvő kategóriába tartozik, ugyanakkor a feltörekvők között Pest vármegye már a top tíz tagja, Budapest pedig egyenesen kiemelkedik,

olyannyira, hogy összesítésben már átsegítette az országot az eggyel magasabb kategóriába.

Erre rímelt Navracsics Tibor területfejlesztésért és az EU-s forrásokért felelős miniszter előadása az Egyensúly Intézet Magyarország 2030 konferenciáján áprilisban, amikor általánosságban beszélt Magyarország EU-hoz viszonyított fejlődéséről. Elmondta, hogy Budapest 156 százalékos ütemmel fejlődik, viszont a legrosszabb területünk, az Észak-Alföld csak 49 százalékkal, ráadásul a főváros a hazai GDP-hez viszonyítva 206 százalékkal fejlődik, ami Nógrádhoz mérten 4,7-szeres sebesség.

Navracsics Tibor tavaszi előadása is jelezte, hogy Budapest felfelé lóg ki az országból.

Fotó: Bujdos Tibor / Mediaworks

Az már a mostani innovációs eredménytáblák tanulsága, hogy világviszonylatban lemaradásban van az Európai Unió is.

Már a tavalyi összegzés is megállapította, hogy ugyan „az EU és tagállamai elkötelezettek a kiválóságon alapuló, versenyképes, nyitott és tehetségvezérelt kutatás és innováció mellett”, és csökkent a hátrány, „az olyan globális versenytársak, mint Ausztrália, Kanada, Dél-Korea és az Egyesült Államok, továbbra is teljesítményelőnyben vannak”.

Ez mostanra sem változott sokat,

a világelső Dél-Korea mellett Kanada, az Egyesült Államok és Ausztrália is az EU előtt jár, ráadásul az említettek közül csak Ausztráliával szemben nem nőtt a differencia.

A jó hír, hogy Japán mögénk került, és egyelőre ott van Kína is, csakhogy a közeljövőben előzhet.

Milyen különbségek adódnak?

A módszertan érdekessége, hogy az európai innovációs eredménytáblával kapcsolatban már tavaly megjegyezték: több mutatónál ideiglenes adatokat használtak, hogy a legfrissebb információkkal dolgozhassanak, ami nyilván más végeredményt képzett, mint ha csak lezárt adatokkal foglalkoztak volna.

Az országos és regionális összevetésben is más eredménnyel jár, hogy eltérő mennyiségű indikátort használnak a felméréskor: ha például a regionális elemzésben használt 21 tényezőt alkalmazták volna az országoknál is, akkor elpárolgott volna Budapest jótékony hatása, és Magyarország továbbra is a feltörekvő innovátorok között lenne, nem pedig feljebb.