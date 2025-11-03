Deviza
Kiderült Kína titkos terve: hatalmas pénzeket keres az orosz-ukrán háborúval — Hszi Csin-ping luxussal várta az orosz miniszterelnököt a 30. együttműködési tárgyalásra

Mihail Misusztyin orosz miniszterelnök és Li Csiang kínai miniszterelnök a két ország 30. rendszeres találkozóját luxuskörülmények között rendezte meg. Kína Oroszország legközelebbi szövetségesévé és létfontosságú támaszává vált, kapcsolatuk erősödésével pedig egyre távolabb csúszik a békekötés reménye Ukrajnában.
Csókási Annamária
2025.11.03, 13:34
Frissítve: 2025.11.03, 14:21

Mihail Misusztyin orosz miniszterelnök és Li Csiang kínai miniszterelnök a hagyományos fotózási ceremóniával kezdték meg a két ország kormányfőinek 30. rendszeres találkozóját a „Sihu” állami rezidenciában. Ezután a Sziangi terembe vonultak vissza, ahol folytatták a beszélgetést.

orosz
Az orosz miniszterelnök Mihail Misusztyin és Li Csiang kínai miniszterelnök a Shiu-tó partján találkoztak a történelmi luxusvillában / Fotó: AFP

Misusztyin kíséretében volt Denyisz Manturov miniszterelnök-helyettes, Alekszandr Novak, Tatjana Golikova, Jurij Trutnyev és Dmitrij Csernyisenko kormányelnök-helyettesek. A beszélgetésen részt vett Igor Morgulov orosz nagykövet Kínában, Okszana Lut mezőgazdasági miniszter, Andrej Nyikityin közlekedési miniszter, Makszim Reszetnyikov gazdasági fejlesztési miniszter, Anton Sziluanov pénzügyminiszter, Elmir Tagirov kormányfőnök-helyettes, Andrej Rudenko külügyminiszter-helyettes, Alekszandr Gruzdjev ipari és kereskedelmi miniszter-helyettes, Dmitrij Bakanov Roskosmos vezérigazgatója, Alekszandr Likhacsev Roszatom vezetője.

A hivatalos találkozó kezdete előtt a két ország kormányfője informális keretek között is beszélgetett. A találkozóra az UNESCO világörökségi listáján szereplő Sihu-tó partján található egyik villában került sor.

Az orosz delegáció megtapasztalta a kínai luxus fogalmát

A rezidenciát a 19. és 20. század fordulóján épült magánvillából alakították át, amely a Csing-dinasztia császári tisztviselőjének, Liu Hszüeszün tulajdona volt, aki a Csiennan-hagyományok szellemében kertet alakított ki. A birtok építészetéről, ritka kövekből álló gyűjteményéről és különleges tájrendezéséről híres a mai napig. Ezen előnyei miatt a XX. század közepén állami rezidenciának választották.

A hegyek és a tó között elhelyezkedő terület 360 ezer négyzetméter, a tó partvonala 2 kilométer hosszú.

A rezidenciában fontos történelmi események zajlottak. Úgy tartják, hogy Mao Ce-tung utasítására itt dolgozták ki az első Kínai Népköztársaság alkotmányának tervezetét 1954-ben.

Roszatom: az orosz atomvállalat, ami lassan leuralja Ázsiát

Az orosz kormány színe-javát felvonultató delegáció tagjai között érdekes elem a Roszatom, amely jelenleg párhuzamosan Üzbegisztánban és Magyarországon is vezet különböző fázisban tartó atomprojekteket. 

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Üzbegisztánban egy különleges, újszerű „kis moduláris” reaktoron (small modular reactor) dolgoznak, amely azért kapta a kis jelzőt, mert teljesítményének felső határa általában legfeljebb 300 megawatt. A kis jelző nemcsak a használatban lévő, nagyobb reaktoroktól különbözteti meg az SMR-eket, hanem a sokkal kisebb energiaigények kielégítésére (például kutatásra, oktatásra) szolgáló mikroreaktoroktól is.

Ez nagyon különböző a magyarországi Paks II. projekttől, amiért egy SMR építése sokkal egyszerűbb, részben a teljesítmény kisebb volta, de alapvetően a modularitás előnyei miatt. 

  • A hazai projektet már az induláskor két évvel visszavetette az uniós engedélyezés.  
  • A beruházást nehezítik az Oroszország elleni szankciók, noha azok alól a Paks II. projekt hivatalosan is mentesült. (Így is visszavetette a munkát a pénzmozgások korlátozása.)
  • Osztrák bátorításra most is keresnek fogást a beruházáson az ellenzői, extra adminisztratív feladatokat adva az uniós illetékeseknek.
  • A magyarországira mint uniós projektre az orosztól részben eltérő előírások vonatkoznak, ami érinti a tervezést és a kivitelezést is. Ez is járt pluszidőigénnyel. Miután a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség ellenőrzése alatt állnak, az orosz projektek más szabályozás ellenére is éppoly biztonságosak és elismertek, amit az orosz atomipar világpiaci súlya is igazol.
  • A magyar projekt sem csak ott tart, ami abból Pakson látszik: Oroszországban például már készülnek a két, 1200 megawattos blokkhoz szükséges berendezések.

Mi lehet Oroszország terve a szorosabb kínai kapcsolatokkal?

Kína Oroszország legközelebbi szövetségesévé és létfontosságú támaszává vált, mióta a Nyugat szankciókat vezetett be Moszkva ellen az ukrajnai háború miatt.

A két fél 2022-ben aláírt „korlátlan” partnerségi megállapodás óta megerősítette kapcsolatait, bár a kétoldalú kereskedelem az orosz ipari és kereskedelmi miniszter, Anton Alikhanov szerint a közelmúltban visszaesett a „külső nyomás” és a kínai áruk „piaci telítődése” miatt – fogalmazott az Independent.

Vlagyimir Putyin orosz elnök és Hszi Csin-ping kínai elnök 2022-es pekingi találkozója után kiadott nyilatkozatában a két ország kijelentette, hogy barátságuknak nincsenek határai, és „nincsenek tiltott együttműködési területek”.

Ezt a szürke zónákkal telített megfogalmazást Oroszország ki is használja, miközben a vele háborúban álló Ukrajna is nagymértékben támaszkodik a kínai berendezésekre – drónokra, csipekre, zavaró rendszerekre és száloptikára – hadseregük működőképességének fenntartása érdekében.

Ukrán szakértők szerint, ha Peking betiltja az ilyen exportot, az „nagyon gyorsan véget vetne a háborúnak”.

Volodimir Feszenko, a kijevi Penta nevű think tank vezetője korábban úgy nyilatkozott, hogy Hszi Csin-ping szerepe a háború befejezésében kulcsfontosságú. 

Pénzügyi támogatás és gazdasági együttműködés nélkül Oroszország nem tudja folytatni a háborút

– közölte Feszenko. Hozzátette, hogy Kína Oroszország fő gazdasági erőforrása és ha Kína akarná befejezni ezt a háborút, akkor azt már nagyon gyorsan elérte volna.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

