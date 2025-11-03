Kiderült Kína titkos terve: hatalmas pénzeket keres az orosz-ukrán háborúval — Hszi Csin-ping luxussal várta az orosz miniszterelnököt a 30. együttműködési tárgyalásra

Mihail Misusztyin orosz miniszterelnök és Li Csiang kínai miniszterelnök a hagyományos fotózási ceremóniával kezdték meg a két ország kormányfőinek 30. rendszeres találkozóját a „Sihu” állami rezidenciában. Ezután a Sziangi terembe vonultak vissza, ahol folytatták a beszélgetést.

Az orosz miniszterelnök Mihail Misusztyin és Li Csiang kínai miniszterelnök a Shiu-tó partján találkoztak a történelmi luxusvillában / Fotó: AFP

Misusztyin kíséretében volt Denyisz Manturov miniszterelnök-helyettes, Alekszandr Novak, Tatjana Golikova, Jurij Trutnyev és Dmitrij Csernyisenko kormányelnök-helyettesek. A beszélgetésen részt vett Igor Morgulov orosz nagykövet Kínában, Okszana Lut mezőgazdasági miniszter, Andrej Nyikityin közlekedési miniszter, Makszim Reszetnyikov gazdasági fejlesztési miniszter, Anton Sziluanov pénzügyminiszter, Elmir Tagirov kormányfőnök-helyettes, Andrej Rudenko külügyminiszter-helyettes, Alekszandr Gruzdjev ipari és kereskedelmi miniszter-helyettes, Dmitrij Bakanov Roskosmos vezérigazgatója, Alekszandr Likhacsev Roszatom vezetője.

A hivatalos találkozó kezdete előtt a két ország kormányfője informális keretek között is beszélgetett. A találkozóra az UNESCO világörökségi listáján szereplő Sihu-tó partján található egyik villában került sor.

Az orosz delegáció megtapasztalta a kínai luxus fogalmát

A rezidenciát a 19. és 20. század fordulóján épült magánvillából alakították át, amely a Csing-dinasztia császári tisztviselőjének, Liu Hszüeszün tulajdona volt, aki a Csiennan-hagyományok szellemében kertet alakított ki. A birtok építészetéről, ritka kövekből álló gyűjteményéről és különleges tájrendezéséről híres a mai napig. Ezen előnyei miatt a XX. század közepén állami rezidenciának választották.

A hegyek és a tó között elhelyezkedő terület 360 ezer négyzetméter, a tó partvonala 2 kilométer hosszú.

A rezidenciában fontos történelmi események zajlottak. Úgy tartják, hogy Mao Ce-tung utasítására itt dolgozták ki az első Kínai Népköztársaság alkotmányának tervezetét 1954-ben.

Roszatom: az orosz atomvállalat, ami lassan leuralja Ázsiát

Az orosz kormány színe-javát felvonultató delegáció tagjai között érdekes elem a Roszatom, amely jelenleg párhuzamosan Üzbegisztánban és Magyarországon is vezet különböző fázisban tartó atomprojekteket.