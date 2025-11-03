Deviza
„Potyognak ki a csontvázak a szekrényből” – Trump felfedte az uniós kettősmércét: orosz olaj a fű alatt is

Az Egyesült Államok új szankciói miatt leállítja az orosz olaj szállítását a Litván Államvasutak. Az amerikai szankciók alól kibúvót kért Bulgária és Németország is. Hortay Olivér szerint nem kizárt, hogy az amerikai intézkedések célja éppen az volt, hogy fényt derítsenek az uniós tagállamok kettős mércéjére. Míg Magyarországot és Szlovákiát pellengérre állították, addig más uniós tagállamok fű alatt kereskedhettek az orosz olajjal. A kérdés, hogy milyen csontvázak potyognak még ki az EU szekrényéből.
Németh Anita
2025.11.03., 12:43
Fotó: Reuters

A litván vasúttársaság bejelentette, hogy az amerikai szankciók miatt leállítja az orosz olaj szállítását. Hortay Olivér közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy sorra kerülnek napvilágra az európai országok orosz olajügyei. Szerinte nem kizárt, hogy az amerikai intézkedések célja éppen ezek leleplezése volt – írja a Magyar Nemzet.

Poland Lithuania Border Controls orosz olaj
Míg Magyarországot és Szlovákiát pellengérre állították, addig más uniós tagállamok fű alatt kereskedhettek az orosz olajjal / Fotó: Jaap Arriens  / Reuters

Ahogy a Világgazdaság a hétvégén megírta, a Litván Államvasutak mindezidáig az uniós orosz szankciók mellett is szállíthatott orosz olajat Kalinyingrádba ugyanis mentességet kapott az Európai Uniótól. Donald Trump új, Oroszország ellen irányuló szankciói miatt azonban a litván állami vasúttársaság úgy döntött, hogy feladja ezt a kivételességet november közepétől.

Hortay Olivér a Századvég energia- és klímapolitikai szakértője a közösségi oldalára feltöltött videójában arra hívta fel a figyelmet, hogy „potyognak ki a csontvázak a szekrényből”. Az ugyanis eddig nem volt köztudomású, hogy a litvánok szállíthattak orosz olajat. Magyarországot és Szlovákiát ugyanakkor széltébe-hosszába évek óta hibáztatják Nyugaton, hogy kőolajat vásárolnak az oroszoktól.

„Nocsak, nocsak! Ezek szerint eddig szállított? Sorra hullanak a csontvázak a szekrényből. Elsőként a németek, aztán a bolgárok kértek felmentést, és most pedig itt van ez a litván bejelentés. Lehet, hogy Trump csak ki akarta ugrasztani a nyulat a bokorból?” – utalt a szakértő a visszásságra.

Emellett pedig még úgysem lehet elmenni, hogy a Litván Államvasutak hangsúlyozta, hogy nem áll közvetlen szerződéses kapcsolatban sem az amerikai szankció által érintett orosz Lukoillal, sem a Rosznyefttyel, mivel a Lukoil-termékeket fuvarozási ügynökök közvetítésével szállítják.

Ráadásul Litvánia egyike azoknak az európai országoknak, amelyek leginkább félnek Oroszországtól, s amelyek a leghangosabban és legeltökéltebben kardoskodtak az Oroszország elleni szankciók mellett, valamint Európa újrafelfegyverzése mellett.

@hortay.oliver

Potyognak ki a csontvázak a szekrényből

♬ eredeti hang - Hortay Olivér

Szijjártó Péter már szeptemberben felhívta a figyelmet az EU képmutatására.: „Ne engedjük, hogy megtévesszenek minket a képmutatók, ugyanis azok közül, akik a leghangosabban kiabálnak kígyót-békát Magyarországra és Szlovákiára az olajvásárlásuk miatt, jelentős számban vannak olyanok, akik ugyanúgy orosz olajat vásárolnak, csak kerülőúton, bizonyos ázsiai országokon keresztül. Teszik ezt azért, hogy olcsóbb olajat tudjanak vásárolni. Ők azért vesznek orosz olajat titokban, mert az olcsóbb. Mi meg azért veszünk orosz olajat nyíltan, mert nincs más lehetőségünk."

A kérdés, hogy milyen csontvázak potyognak még ki az EU szekrényéből.

Orbán Viktor is mentességet kért, hogy Magyarország vásárolhasson orosz olajat

A miniszterelnök pénteki rádióbeszélgetésében mondta el, hogy november 7-én találkozik Donald Trump amerikai  elnökkel. A találkozón számos ügy terítékre kerül, amelyek közül talán a legfontosabb a magyar gazdaság és családok energiaellátásának biztosítása. „Meg kell győznöm az amerikaiakat arról, hogy Magyarország egy bezárt ország, nincs tengerünk, ezért mi ki vagyunk szolgáltatva azoknak a szállítási útvonalaknak, amelyeken keresztül érkezhet energia Magyarországra, és ezek leginkább csővezetékek."

Hozzátette, hogy bár a németek a tengerpartjuk miatt könnyebben tudnak reagálni a szankciókra, mégis féléves halasztást kértek. Magyarországot pedig még szigorúbban érinti az orosz energia korlátozása, miután csak csővezeték áll a rendelkezésére az energiaszükséglet kielégítésére.

Felfedte a Mol igazgatója, mennyivel drágulna az üzemanyag orosz olaj nélkül – kiderült, miért kellenek az átalakítások

Bacsa György, a Mol csoport stratégiai ügyvezető igazgatója beszélt a százhalombattai tűzről, az orosz olajról és a horvátokkal folytatott vitáról is. A Mol azon van, hogy fel tudjon dolgozni nem orosz olajat is, de az több okból is drágább lesz.

6 perc
Oroszország elleni szankciók

„Potyognak ki a csontvázak a szekrényből” – Trump felfedte az uniós kettősmércét: orosz olaj a fű alatt is

Litvánia kiskaput kapott az orosz olaj szállítására. Vajon miről nem tudunk még?
11 perc
Trump

Megkívánták a magyar modellt az amerikaiak, felesben mehet a K+F-finanszírozás - Hankó Balázs a Trump–Orbán-találkozóról

Kutatási és oktatási területen közös pályázati csomag elfogadása várható, aminél az ötven-ötven százalékos amerikai–magyar finanszírozás is realitásnak tekinthető – közölte Orbán Viktor és Donald Trump hamarosan bekövetkező tárgyalásával kapcsolatban lapunkkal Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter.
6 perc
cseppfolyósított földgáz

Brüsszel felbőszítette az energiaexportőröket, Katar után az Exxon is kivonulással fenyegeti az EU-t

Változást követelnek az átláthatósági szabályokon. A cseppfolyósított földgáz zömét az Egyesült Államokból és Katarból szerzi be az EU.

