„Potyognak ki a csontvázak a szekrényből” – Trump felfedte az uniós kettősmércét: orosz olaj a fű alatt is
A litván vasúttársaság bejelentette, hogy az amerikai szankciók miatt leállítja az orosz olaj szállítását. Hortay Olivér közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy sorra kerülnek napvilágra az európai országok orosz olajügyei. Szerinte nem kizárt, hogy az amerikai intézkedések célja éppen ezek leleplezése volt – írja a Magyar Nemzet.
Ahogy a Világgazdaság a hétvégén megírta, a Litván Államvasutak mindezidáig az uniós orosz szankciók mellett is szállíthatott orosz olajat Kalinyingrádba ugyanis mentességet kapott az Európai Uniótól. Donald Trump új, Oroszország ellen irányuló szankciói miatt azonban a litván állami vasúttársaság úgy döntött, hogy feladja ezt a kivételességet november közepétől.
Hortay Olivér a Századvég energia- és klímapolitikai szakértője a közösségi oldalára feltöltött videójában arra hívta fel a figyelmet, hogy „potyognak ki a csontvázak a szekrényből”. Az ugyanis eddig nem volt köztudomású, hogy a litvánok szállíthattak orosz olajat. Magyarországot és Szlovákiát ugyanakkor széltébe-hosszába évek óta hibáztatják Nyugaton, hogy kőolajat vásárolnak az oroszoktól.
„Nocsak, nocsak! Ezek szerint eddig szállított? Sorra hullanak a csontvázak a szekrényből. Elsőként a németek, aztán a bolgárok kértek felmentést, és most pedig itt van ez a litván bejelentés. Lehet, hogy Trump csak ki akarta ugrasztani a nyulat a bokorból?” – utalt a szakértő a visszásságra.
Emellett pedig még úgysem lehet elmenni, hogy a Litván Államvasutak hangsúlyozta, hogy nem áll közvetlen szerződéses kapcsolatban sem az amerikai szankció által érintett orosz Lukoillal, sem a Rosznyefttyel, mivel a Lukoil-termékeket fuvarozási ügynökök közvetítésével szállítják.
Ráadásul Litvánia egyike azoknak az európai országoknak, amelyek leginkább félnek Oroszországtól, s amelyek a leghangosabban és legeltökéltebben kardoskodtak az Oroszország elleni szankciók mellett, valamint Európa újrafelfegyverzése mellett.
Szijjártó Péter már szeptemberben felhívta a figyelmet az EU képmutatására.: „Ne engedjük, hogy megtévesszenek minket a képmutatók, ugyanis azok közül, akik a leghangosabban kiabálnak kígyót-békát Magyarországra és Szlovákiára az olajvásárlásuk miatt, jelentős számban vannak olyanok, akik ugyanúgy orosz olajat vásárolnak, csak kerülőúton, bizonyos ázsiai országokon keresztül. Teszik ezt azért, hogy olcsóbb olajat tudjanak vásárolni. Ők azért vesznek orosz olajat titokban, mert az olcsóbb. Mi meg azért veszünk orosz olajat nyíltan, mert nincs más lehetőségünk."
A kérdés, hogy milyen csontvázak potyognak még ki az EU szekrényéből.
Orbán Viktor is mentességet kért, hogy Magyarország vásárolhasson orosz olajat
A miniszterelnök pénteki rádióbeszélgetésében mondta el, hogy november 7-én találkozik Donald Trump amerikai elnökkel. A találkozón számos ügy terítékre kerül, amelyek közül talán a legfontosabb a magyar gazdaság és családok energiaellátásának biztosítása. „Meg kell győznöm az amerikaiakat arról, hogy Magyarország egy bezárt ország, nincs tengerünk, ezért mi ki vagyunk szolgáltatva azoknak a szállítási útvonalaknak, amelyeken keresztül érkezhet energia Magyarországra, és ezek leginkább csővezetékek."
Hozzátette, hogy bár a németek a tengerpartjuk miatt könnyebben tudnak reagálni a szankciókra, mégis féléves halasztást kértek. Magyarországot pedig még szigorúbban érinti az orosz energia korlátozása, miután csak csővezeték áll a rendelkezésére az energiaszükséglet kielégítésére.
Felfedte a Mol igazgatója, mennyivel drágulna az üzemanyag orosz olaj nélkül – kiderült, miért kellenek az átalakítások
Bacsa György, a Mol csoport stratégiai ügyvezető igazgatója beszélt a százhalombattai tűzről, az orosz olajról és a horvátokkal folytatott vitáról is. A Mol azon van, hogy fel tudjon dolgozni nem orosz olajat is, de az több okból is drágább lesz.