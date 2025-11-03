Trump miatt vigasztalnák Zelenszkijt a britek, de a Storm Shadow nem váltja ki a Tomahawkot

Az Egyesült Királyság újabb Storm Shadow típusú cirkálórakétákat szállított Ukrajnának. A rakéták pontos mennyiségét nem hozták nyilvánosságra – írja a Magyar Nemzet.

Fotó: NurPhoto via AFP

Ukrajna már 2023 nyarán kapott Storm Shadow rakétákat, amelyek jelentős szerepet játszottak az ukrán hadműveletekben. Például október végén Kijev bejelentette, hogy brit Storm Shadow rakétákkal mért sikeres csapást az oroszországi Brjanszk tartományban egy robbanószer- és rakétaüzemanyag-gyárra.

A brit lépés szemben áll Donald Trump amerikai elnök döntésével, aki ismét elutasította a Tomahawk rakéták Ukrajnába szállítását. Az amerikai elnök vasárnap az elnöki repülőgép fedélzetén újságírói kérdésre válaszolva beszélt az ukrajnai háborúról és megjegyezte, hogy döntése még megváltozhat.

Keleti szomszédunk ugyanakkor mégsem örülhet, mivel a Tomahawkot nem váltja ki a Storm Shadow: előbbi hatótávolsága meghaladja az 1600 kilométert, míg utóbbi 250 kilométerre képes. Az sem elhanyagolható szempont, hogy a Tomahawkokat eredetileg hadihajókra és tengeralattjárókra tervezték, miközben az ukrán haditengerészet nagy része már megsemmisült.

Fontos megemlíteni, hogy a nagy hatótávolságú nyugati fegyverek felhasználhatósága Oroszország területén található célpontok ellen a háború kezdete óta vitatott kérdés volt, legyen szó brit vagy francia rakétákról, esetleg az amerikai ATACMS rendszerről. Németország például nem szállított Taurus rakétákat Ukrajnának.

Egyelőre úgy tűnik, hogy az amerikai Tomahawk rakéták átadása is lekerült a napirendről, ugyanakkor az Egyesült Államok Trump beiktatása óta először újabb szankciókat vezetett be Oroszország ellen, melyek rögtön a két legnagyobb orosz olajvállalatot, a Lukoilt és a Rosznyeftet vették célba.