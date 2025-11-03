Ipari összeomlás és tátongó költségvetési lyukak várják az új cseh kormányfőt – ezt örökli Babis Fialától

Nem kis feladat előtt áll Andrej Babis hivatalba lépő cseh kormányfő, aki romokban lévő ipart örökölt. Hétfőn írták alá a koalíciós megállapodást, majd összeül az újonnan megválasztott parlament, a gazdaságot illető legfrissebb hírek azonban egy csöppet sem biztatóak: június óta folyamatosan romlik, és októberben új mélységekbe zuhant az ország feldolgozóiparának teljesítménye.

Nagy feladatok állnak Andrej Babis hivatalba lépő cseh kormányfő előtt / Fotó: AFP

Az S&P Global felmérésének eredménye szerint a feldolgozóipari beszerzésimenedzser-index (BMI) 47,2 pontra esett vissza a szeptemberi 49,2-ről; a piacok javulást, 49,5 pontot vártak. Ez volt a legmeredekebb visszaesés január óta, amelyet a Trading Economics elemzése szerint a termelés és az új megrendelések további csökkenése okozott.

2022 márciusa óta

folyamatosan csökkennek az új exportmegrendelések is,

és az októberi volt a legmeredekebb visszaesés az elmúlt hat hónapban. A rendelésállomány enyhe növekedése ellenére a vállalatok továbbra is kitartanak a megszorítások mellett, folytatják a létszámleépítést és visszafogják a beszerzéseket. Az üzleti hangulat a tavaly december óta legalacsonyabb szintre gyengült.

A Finimize elemzése szerint a cseh feldolgozóipar immár folyamatosan minősíthető gyengesége tükrözi az exportfüggő Közép-Európa tartós nehézségeit. Elsősorban az autóipar és a gépgyártás kerülhet még nagyobb nyomás alá, ha hamarosan nem áll helyre a kereslet a főbb partnerek, például Németország részéről.

Andrej Babis egyik legégetőbb gondja a deficit

Ilyen helyzetben veszi át a kormányzást Andrej Babis, akinek jobbközép mozgalma, az Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) megnyerte az október elején tartott parlamenti választásokat, majd villámgyorsan megállapodott a minisztériumok felosztásáról koalíciós partnereivel, a Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) párttal és az Autósok mozgalommal.

Állami pénzből nem megy több fegyver Ukrajnának / Fotó: AFP

A parlamenti választás a gazdaságról, a bérekről, a nyugdíjakról és a jelzálogkölcsönökről szóló népszavazás volt négy inflációval és költségvetési szigorítással terhes év után. Babis béremelést, adócsökkentést és nagyobb gazdasági növekedést ígér a választóknak – ezt kell most valóra váltania a miniszterelnöki székbe visszaülő milliárdos üzletembernek, de nem lesz könnyű feladat.