Újabb hatalmas kormánybejelentés: érkezik a bombahitel a turizmusban is

„A kormány egyedülállóan alacsony, 2,5 százalékos fix kamatozású hitelt tesz elérhetővé a turisztikai szolgáltatók számára – a Kisfaludy Turisztikai Hitelközponton keresztül. Ezzel az intézkedéssel tovább erősítjük a gazdaság motorját jelentő turizmust!” – írja hétfőn közzétett facebookos posztjában Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter.

Az államilag támogatott konstrukció a turizmusban működő szolgáltatók számára lesz elérhető a Kisfaludy Turisztikai Hitelközponton keresztül / Fotó: Nominesine / Shutterstock

A magyar turizmusban nyújtható legújabb hitelkonstrukció a legújabb azok közül, amelyekről a kormány döntött az elmúlt hónapokban. Alacsony kamatozású hitelt vehetnek fel a családalapítás és az életkezdés előtt álló fiatalok. A CSOK Plusz, a munkáshitel és a kkv-knak járó kamattámogatott hitel után a turisztikai szolgáltatók is élhetnek kedvezményes konstrukcióval.

A CSOK Plusz a családalapítás támogatásáért

A CSOK Plusz a Családi Otthonteremtési Kedvezmény (CSOK) helyébe lépett új támogatási forma Magyarországon. Lényege, hogy a házaspárok a gyermekvállalás fejében fix, legfeljebb 3 százalékos, maximum 50 millió forint összegű hitelt vehetnek fel. Az igénylést követően megszületett második és minden további gyerek után a felvett kölcsön tőkerészéből 10-10 millió forintot elenged az állam. A támogatás felvevői illetékmentességre és áfa-visszatérítésre is jogosultakká válnak.

A kormány újabb módosítást tervez a CSOK Plusz támogatási rendszerében: az éjszaka társadalmi egyeztetésre bocsátott jogszabálytervezet szerint változna a házaspárok életkorára vonatkozó feltétel, vagyis rugalmasabbá válna az a szabály, mely eddig sok családot kizárt a kedvezményes hitel lehetőségéből.

Egy nemrég társadalmi egyeztetésre bocsátott jogszabálytervezet alapján a jövőben azok a házaspárok is jogosultak lennének a CSOK Pluszra, ahol a feleség már elmúlt 41 éves, és várandós lesz a hiteligénylés időpontjában.

Az Otthon Start program, a fix 3 százalékos lakáshitel az elsőlakás-vásárlás megkönnyítésére

Az Otthon Start program kedvezményes lakáshitele hatalmas segítséget nyújt a fiataloknak, de a legtöbb kedvezményt mégis a házaspárok élvezhetik – különösen azok, akik gyermekvállalásra is készülnek. Az Otthon Start program egyre több érdeklődőt vonz, hiszen az évi legfeljebb 3 százalékos kamatozású hitel az elmúlt évek egyik legkedvezőbb lakásfinanszírozási lehetősége.