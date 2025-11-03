Újabb hatalmas kormánybejelentés: érkezik a bombahitel a turizmusban is
„A kormány egyedülállóan alacsony, 2,5 százalékos fix kamatozású hitelt tesz elérhetővé a turisztikai szolgáltatók számára – a Kisfaludy Turisztikai Hitelközponton keresztül. Ezzel az intézkedéssel tovább erősítjük a gazdaság motorját jelentő turizmust!” – írja hétfőn közzétett facebookos posztjában Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter.
A magyar turizmusban nyújtható legújabb hitelkonstrukció a legújabb azok közül, amelyekről a kormány döntött az elmúlt hónapokban. Alacsony kamatozású hitelt vehetnek fel a családalapítás és az életkezdés előtt álló fiatalok. A CSOK Plusz, a munkáshitel és a kkv-knak járó kamattámogatott hitel után a turisztikai szolgáltatók is élhetnek kedvezményes konstrukcióval.
A CSOK Plusz a családalapítás támogatásáért
A CSOK Plusz a Családi Otthonteremtési Kedvezmény (CSOK) helyébe lépett új támogatási forma Magyarországon. Lényege, hogy a házaspárok a gyermekvállalás fejében fix, legfeljebb 3 százalékos, maximum 50 millió forint összegű hitelt vehetnek fel. Az igénylést követően megszületett második és minden további gyerek után a felvett kölcsön tőkerészéből 10-10 millió forintot elenged az állam. A támogatás felvevői illetékmentességre és áfa-visszatérítésre is jogosultakká válnak.
A kormány újabb módosítást tervez a CSOK Plusz támogatási rendszerében: az éjszaka társadalmi egyeztetésre bocsátott jogszabálytervezet szerint változna a házaspárok életkorára vonatkozó feltétel, vagyis rugalmasabbá válna az a szabály, mely eddig sok családot kizárt a kedvezményes hitel lehetőségéből.
Egy nemrég társadalmi egyeztetésre bocsátott jogszabálytervezet alapján a jövőben azok a házaspárok is jogosultak lennének a CSOK Pluszra, ahol a feleség már elmúlt 41 éves, és várandós lesz a hiteligénylés időpontjában.
Az Otthon Start program, a fix 3 százalékos lakáshitel az elsőlakás-vásárlás megkönnyítésére
Az Otthon Start program kedvezményes lakáshitele hatalmas segítséget nyújt a fiataloknak, de a legtöbb kedvezményt mégis a házaspárok élvezhetik – különösen azok, akik gyermekvállalásra is készülnek. Az Otthon Start program egyre több érdeklődőt vonz, hiszen az évi legfeljebb 3 százalékos kamatozású hitel az elmúlt évek egyik legkedvezőbb lakásfinanszírozási lehetősége.
A konstrukció népszerűségét jól mutatja, hogy októberig napi ezer igénylés érkezett összesen mintegy 400 milliárd forint értékben. A bankok egymással versengve kínálnak extra kedvezményeket a pároknak.
A kormány módosítja az Otthon Start program szabályait, amivel többek között bővíti az első lakásszerzők körét, enyhíti a tb-elvárásokat, és lehetővé teszi, hogy korábbi építkezések befejezésére is felhasználható legyen a 3 százalékos hitel. Az Otthon Start igénybevételének jelentős könnyítései november közepén lépnek életbe.
A munkáshitel az életkezdő fiatalok számára
A fiatalok körében továbbra is kiemelkedő az érdeklődés az államilag támogatott munkáshitel iránt. A K&H-nál eddig 5210 szerződés született 20,5 milliárd forint értékben, az átlagos hitelösszeg 3,9 millió forint. A programot igénylők átlagéletkora mindössze 24 év, ami jól mutatja, hogy a konstrukció elsősorban a pályakezdők pénzügyi önállósodását segíti – derült ki a pénzintézet keddi közleményéből.
„A munkáshitel valódi segítséget jelent azoknak a fiataloknak, akik a munkába állás időszakában szeretnének biztonságos anyagi háttérrel elindulni. Az első lakhatás, költözés vagy munkakezdés költségei komoly kihívást jelentenek, ezért ez a konstrukció az önállósodás egyik kulcsa lehet” – emelte ki Molnár Gergő, a K&H Bank lakosságimarketing-vezetője.