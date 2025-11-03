Kell egy saját erőmű a kecskeméti Mercedesnek

Önellátó áramtermelési engedélyt kapott a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivataltól (MEKH). A társaság növelni kívánja megújuló alapú energiatermelését, a mostani projekt ebbe a tervébe illik bele.

Még több megújuló energiát vet be a Mercedes a kecskeméti gyárban / Fotó: Reuters

Az a termelőegység számít önellátónak, amelynek

csatlakozási teljesítménye meghaladja az 0,5 megawattot (MW),

közcélú hálózatra felhasználó csatlakozási pontján csatlakozik betáplálási teljesítmény nélkül,

és a termelő berendezése által termelt villamos energiát ugyanazon csatlakozási ponton csatlakozó felhasználóval vagy más felhasználóval vagy vételezővel megosztja vagy értékesíti.

A kivitelezés a múlt hónapban már elindult, az üzembe helyezés 2026. április 15-re, a kereskedelmi üzem kezdete pedig május 15-re várható.

Kínai és német gyártók, magyar helyszín

A napelemek két gyártótól érkeznek majd, mindkettő idei gyártású termékeket küld. A

kínai Trina Solartól 33,2 ezer olyan tábla érkezik, amelyek mindegyike közel két négyzetméteres.

A szintén kínai Tonwei Solar táblái másfélszer ekkorák, és bő 38 ezer darabot használnak fel belőlük a kecskeméti beruházás során.

Kínai társaságtól, a Sungrow Power Supplytól származik majd a 100+72 inverter,

a főtranszformátor viszont a német Siemens terméke lesz.

A felsorolt berendezések maradó élettartama 2051.május 15., vagyis a Mercedes 25 éven át kíván áramot termelni a naperőművel.

A Mercedes napelemes egységekből álló kiserőművének névleges beépített teljesítménye 35,54 megawatt lesz. Energetikai hatásfoka 23, illetve 23,2 százalékra várható, ami igen jó érték annak fényében, hogy a magyarországi naperőművek átlagos hatásfoka körüli.

A megújuló energia használata a Mercedes fókuszában

A döntően exportra gyártó Mercedes-Benz Manufacturing tavaly 4,2 milliárd eurós árbevételt ért el, majdnem az ötödével kevesebbet a 2023-as 5,1 milliárdnál. Csökkent az adózott eredménye is: 96 millió euróról 58 millió euróra. Saját járműgyártó telephelyei – a pénzügyi beszámolója szerint – már 2022 óta mérleg szerinti szén-dioxid-semlegesek. A társaság 2030-ra a gyártás energiaszükségletének több mint 70 százalékát megújuló energiával kívánja fedezni. Ebbe a tervbe illeszkedik bele a most energiahivatali engedélyt kapott naperőműprojekt.