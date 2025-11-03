Ryanair: rekordforgalom mellett drágított a fapados, meg is ugrott a nyeresége
Ki tudta használni a turisztikai főszezon erősödő utazási kedvet a Ryanair, amely forgalmát és nyereségét is jelentősen növelni tudta a 2025/2036-os üzleti év második üzleti negyedévben.
Ebben a fényben még izgalmasabb a hír, hogy a légitársaság bécsi légibázisáról Ferihegyre „menekítheti át” repülőgépeit.
Az utasforgalom alapján Európa legnagyobb légitársaságának bevételei 8 százalékkal 5,48 milliárd euróra emelkedtek a szeptember végén zárult három hónapban.
Ebben szerepe volt a nyári üdülési szezonban 2 százalékkal emelkedő utasforgalomnak, valamint az időszak során eszközölt, átlagosan 7 százalékos jegyáremeléseknek is. A Ryanairrel utazni vágyóknak így utanként átlagosan 65 eurót kellett fizetniük a jegyükért.
Az ír diszkont-légitársaság 61,2 millió utast szállított július és szeptember között, ez 2 százalékkal több az egy évvel korábbinál. Az átlagos járatkihasználtság eközben 95-ről 96 százalékra javult.
A Ryanair adózás előtti eredménye 18 százalékkal 1,96 milliárd euróra emelkedett, míg a nettó eredmény ötödével, 1,72 milliárd euróra ugrott.
Ez egy részvényre vetítve 1,6 eurós eredményt jelent, ami 25 százalékkal haladja meg a tavalyit.
Erős féléves számok a Ryanairtől
Az üzleti év első fele is kedvezően alakult a Wizz Air versenytársa számára. A légitársaság április-szeptember között rekordszámú, 119 millió utast szállított, 3 százalékkal meghaladva az egy évvel korábbi teljesítményt.
A viteldíjak eközben 13 százalékkal emelkedtek, a két fő tényező így együttesen az árbevétel 13 százalékos bővülését eredményezte. Ez 9,82 milliárd eurós forgalmat jelent.
Mivel a költségeket is sikerült kordában tartani, a Ryanair 42 százalékos profitbővülést ért el, és a nettó eredménysoron 2,54 milliárd eurós tételt könyvelhetett el.
Az erős eredményszámokat is figyelembe véve a társaság vezetősége részvényenként 19,3 cent osztalékot fizet majd ki jövő februárban.
Nagyobb forgalommal számol idén az ír fapados
A menedzsment megemelte egész évre vonatkozó utasforgalmi célkitűzését is, az eddigi 206 helyett 207 millió utast várnak, ami 3 százalékos bővülést hozhat az előző üzleti évhez képest.
Az optimistább kilátásokat a vártnál gyorsabb Boeing-szállítások és az erős első féléves kereslettel indokolták.
Az egész éves eredménycélok módosításával egyelőre még kivár a Ryanair.
Még túl korai lenne érdemi előrejelzést adni a 2026-os pénzügyi évre vonatkozóan. Ugyanakkor óvatosan számolunk azzal, hogy a tavalyi 7 százalékos teljes éves jegyárcsökkenés teljes mértékben helyreáll, ami a 2026-os pénzügyi évben számottevő nettó nyereségnövekedéshez vezethet
– mondta el Michael O’Leary, a Ryanair Group vezérigazgatója.
A cégvezér szerint a 2026-os pénzügyi év végleges eredménye továbbra is ki van téve kedvezőtlen külső fejleményeknek, többek között az ukrajnai és a közel-keleti konfliktusok eszkalálódásának, makrogazdasági sokkhatásoknak, valamint az ismételt európai légi forgalmi irányítási sztrájkok hatásainak.
A Ryanair részvényei 2,3 százalékkal estek az eredmények közlését követően hétfő reggel. Az év eleje óta ugyanakkor 34 százalékot emelkedett a kurzus.