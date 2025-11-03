Deviza
Ryanair: rekordforgalom mellett drágított a fapados, meg is ugrott a nyeresége

A második negyedévben ötödével, az üzleti év első felében pedig 42 százalékkal ugrott meg az ír diszkont-légitársaság nyeresége. A Ryanair a korábbinál nagyobb utasforgalommal számol idén, a profitvárakozásán azonban egyelőre nem változtatott a Michael O’leary vezette fapados.
K. T.
2025.11.03, 14:50
Frissítve: 2025.11.03, 15:01

Ki tudta használni a turisztikai főszezon erősödő utazási kedvet a Ryanair, amely forgalmát és nyereségét is jelentősen növelni tudta a 2025/2036-os üzleti év második üzleti negyedévben. 

Soha nem utaztak még annyian a Ryanair járatain, mint az idei első fél évben / Fotó: NurPhoto via AFP

Ebben a fényben még izgalmasabb a hír, hogy a légitársaság bécsi légibázisáról Ferihegyre „menekítheti át” repülőgépeit.

Az utasforgalom alapján Európa legnagyobb légitársaságának bevételei 8 százalékkal 5,48 milliárd euróra emelkedtek a szeptember végén zárult három hónapban.

Ebben szerepe volt a nyári üdülési szezonban 2 százalékkal emelkedő utasforgalomnak, valamint az időszak során eszközölt, átlagosan 7 százalékos jegyáremeléseknek is. A Ryanairrel utazni vágyóknak így utanként átlagosan 65 eurót kellett fizetniük a jegyükért.

Az ír diszkont-légitársaság 61,2 millió utast szállított július és szeptember között, ez 2 százalékkal több az egy évvel korábbinál. Az átlagos járatkihasználtság eközben 95-ről 96 százalékra javult.

A Ryanair adózás előtti eredménye 18 százalékkal 1,96 milliárd euróra emelkedett, míg a nettó eredmény ötödével, 1,72 milliárd euróra ugrott.

Ez egy részvényre vetítve 1,6 eurós eredményt jelent, ami 25 százalékkal haladja meg a tavalyit.

Erős féléves számok a Ryanairtől

Az üzleti év első fele is kedvezően alakult a Wizz Air versenytársa számára. A légitársaság április-szeptember között rekordszámú, 119 millió utast szállított, 3 százalékkal meghaladva az egy évvel korábbi teljesítményt.

A viteldíjak eközben 13 százalékkal emelkedtek, a két fő tényező így együttesen az árbevétel 13 százalékos bővülését eredményezte. Ez 9,82 milliárd eurós forgalmat jelent.

Mivel a költségeket is sikerült kordában tartani, a Ryanair 42 százalékos profitbővülést ért el, és a nettó eredménysoron 2,54 milliárd eurós tételt könyvelhetett el.

Az erős eredményszámokat is figyelembe véve a társaság vezetősége részvényenként 19,3 cent osztalékot fizet majd ki jövő februárban.

Nagyobb forgalommal számol idén az ír fapados

A menedzsment megemelte egész évre vonatkozó utasforgalmi célkitűzését is, az eddigi 206 helyett 207 millió utast várnak, ami 3 százalékos bővülést hozhat az előző üzleti évhez képest.

Az optimistább kilátásokat a vártnál gyorsabb Boeing-szállítások és az erős első féléves kereslettel indokolták.

Az egész éves eredménycélok módosításával egyelőre még kivár a Ryanair.

Még túl korai lenne érdemi előrejelzést adni a 2026-os pénzügyi évre vonatkozóan. Ugyanakkor óvatosan számolunk azzal, hogy a tavalyi 7 százalékos teljes éves jegyárcsökkenés teljes mértékben helyreáll, ami a 2026-os pénzügyi évben számottevő nettó nyereségnövekedéshez vezethet

– mondta el Michael O’Leary, a Ryanair Group vezérigazgatója.

A cégvezér szerint a 2026-os pénzügyi év végleges eredménye továbbra is ki van téve kedvezőtlen külső fejleményeknek, többek között az ukrajnai és a közel-keleti konfliktusok eszkalálódásának, makrogazdasági sokkhatásoknak, valamint az ismételt európai légi forgalmi irányítási sztrájkok hatásainak.

A Ryanair részvényei 2,3 százalékkal estek az eredmények közlését követően hétfő reggel. Az év eleje óta ugyanakkor 34 százalékot emelkedett a kurzus.

 

 

