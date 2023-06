Öt évre szóló védelmi együttműködési megállapodást írt alá az Egyesült Államok Indiával – közölte hétfőn az indiai védelmi minisztérium.

A mind a haderők, mind a két ország hadiipara közötti együttműködésre kiterjedő megállapodás célja egyrészt válságálló ellátási láncok kialakítása, másrészt Kína ázsiai dominanciájának ellensúlyozása, harmadrészt lazítani akarják az indiai hadsereg függőségét az orosz fegyverektől.

Fotó: INDIAN MINISTRY OF DEFENCE

Lloyd Austin amerikai és Rádzs Nath Szingh indiai védelmi miniszter tárgyalásuk során

az újfajta technológiák közös fejlesztésében, valamint a már létező rendszerekben meglévő és újak kifejlesztésében felmerülő lehetőségek feltárásában állapodott meg,

de szó esett közöttük a regionális biztonsági kérdésekről, az űrtechnológiáról, a kiberteret és a mesterséges intelligenciát érintő kérdésekről is.

A védelmi ipari együttműködés a hírszerzés és a felderítés állandó együttműködését és a kapcsolattartást is előírja.

Jelen kezdeményezés célja a modern technológiák révén szorosabb együttműködést kialakítani az amerikai és az indiai védelmi szektor között, valamint India védelmi modernizációs terveinek támogatása

– áll a közleményben.

Folyamatos provokációt és kényszerítést érzékelünk a Kínai Népköztársaság és az Ukrajna ellen háborút folytató Oroszország részéről, és meggyőződésünk szerint céljuk az országhatárok erőszakos újrarajzolása. Nemcsak a nemzetek szuverenitását veszélyeztetik, hanem az olyan globális problémák elleni fellépést is, mint a terrorizmus vagy az éghajlatváltozás

– mondta Austin újságíróknak.

Hozzátette: mindezekből következik, hogy a demokráciáknak össze kell fogniuk;

nemcsak a közös érdekeink, hanem a mindannyiunk által képviselt értékek alapján is.

Az újdelhi megállapodás megkötése után egy héttel látogat Narenda Modi indiai miniszterelnök Washingtonba. India a világ legnagyobb fegyverimportőre, fegyverkészletének csaknem felét Oroszországból szerzi be. Újdelhi azonban az utóbbi években megpróbálta diverzifikálni fegyverimportját, így most már az Egyesült Államok mellett Franciaország és Izrael is védelmi kereskedelmi partnerei közé tartozik.