Van egy ügy, amelyért még Amerika és Kína is összefogna Az amerikai klímamegbízott szerint az éghajlatváltozás elleni közös harc javíthat Washington és Peking viszonyán. Kerry elmondta, hogy bízik benne, a felek nem csupán a klímaváltozásról kezdenek párbeszédet, hanem változásokat indíthatnak el a szélesebb körű kapcsolatokban is. Hozzátette, hogy Joe Biden amerikai elnök szintén ezt szeretné. Kijelentette, hogy Washington és Peking közösen akár az éghajlatváltozás elleni harc élére is állhat.