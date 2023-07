Szingapúr az elmúlt években különböző adókedvezményeken és egy új, szokatlanul jelentős privátszférát biztosító befektetési modell létrehozásán keresztül elérte, hogy korábban soha nem látott nagyságú tőke érkezzen az országba.

Fotó: Shutterstock

Ennek a programnak egyik sarokköve az a vagyonos magánszemélyeket és családokat célzó intézkedéscsomag volt, amely lehetővé tette számukra, hogy amennyiben úgynevezett családi irodák (single family offices, SFO) kezelésébe adják a vagyonukat, jelentős adókedvezményekre tehetnek szert.

Az SFO-k és az általuk kínált adójóváírások vonzereje gyorsan meg is jelent a befektetési körképeken,

2021-re már több mint 90 milliárd dollárt kezeltek ezek az irodák,

amelyeket a legtöbbször egyetlen család tagjai alkottak csupán.

A szingapúri jegybank, felügyelet és szabályozó hatóság szerepét de facto egyben betöltő Monetary Authority of Singapore (MAS) ugyanakkor mostanra elérkezettnek látta az időt, hogy az ország számára is kikanyarintson egy szeletet ebből a tőkéből. Bejelentették: jövő év elejétől a családi irodák legalább egy helyi, de a famílián kívülről érkező szakembert is kötelesek lesznek alkalmazni, hogy a korábban számukra elérhető adókedvezményeket igénybe vehessék.

Ezenfelül előírják azt is, hogy a családi irodák kötelesek lesznek a kezelt tőke legalább egy meghatározott részét különböző, klímacélok elérését elősegítő befektetésekbe forgatni, illetve kötelezik őket arra is, hogy egy egyelőre meg nem határozott összeget éves szinten jótékony célokra fordítsanak.

Versenyt fut az offshore vagyonokért Szingapúr és Hongkong – több tíz ezer milliárd dollár a tét A két ázsiai városállam meg kívánja szorongatni a hagyományosan offshore nagyhatalomként számon tartott Kajmán-szigeteket, Mauritiust és a Brit Virgin-szigeteket. Részleteiben eltérő, de alapjában véve ugyanazon stratégia mentén törnek a csúcsra, a siker gyümölcse pedig már termőre is kezdett fordulni.

A felügyelet az újonnan létrejövő SFO-k számára azt is előírja majd, hogy éves szinten legalább 200 ezer dollárt helyben, szingapúri vállalkozásoknál költsenek el, elősegítve ezzel a városállam gazdaságának fellendítését.

Tekintettel a sikerre, amit a nemzetközi tőke bevonzásában elértünk, megengedhetjük magunknak, hogy ezt a vagyont az eddiginél jelentősebb gazdasági és szociális hozzájárulásra kérjük fel

– fejtette ki Ravi Menon, az MAS elnöke.

Szingapúrban 2022 végén 1100 adókedvezményre jogosult családi iroda üzemelt.