Ukrajnába érkező NATO-kontingenst vizionál egy orosz politikus

Aggódva figyeli a jövő héten esedékes NATO-csúcsot Moszkva. Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete július 11–12-én Litvánia fővárosában, Vilniusban rendezi meg idei csúcstalálkozóját, és orosz értesülések szerint akár arról is döntés születhet, hogy a NATO kontingenst vezényelhet Ukrajnába – állította a TASZSZ orosz hírügynökségnek csütörtökön nyilatkozva Vlagyimir Rogov, az Együtt vagyunk Oroszországgal nevű mozgalom vezetője.

Fotó: Shutterstock

Ez a lépés azonban több szempontból is kérdéses lenne. Ukrajna ugyanis nem tagja a NATO-nak. Sőt, Gitanas Nauseda litván elnök korábban úgy nyilatkozott, hogy Kijev a vilniusi csúcstalálkozón nem kap meghívót a szövetséghez való csatlakozásra. Ráadásul a meghívás sem jelent automatikus tagságot, hiszen a több mint egy éve jelentkezett Svédország is vár még arra, hogy Törökország és Magyarország is ratifikálja a felvételét. Nauseda úgy fogalmazott, hogy a NATO-tagországok a csúcstalálkozóig hátralévő napokban megtalálják azt a megoldást, amely nem okoz csalódást Ukrajnának.

Rogov ugyanakkor elég erőteljes állításokat tett ezzel kapcsolatosan. Szerinte Volodimir Zelenszkij tervei között szerepel egy nukleáris hamis zászlós támadás, amellyel megpróbálná elérni, hogy

a NATO a Lengyelországban és a balti államokban állomásozó kontingenseinek korlátozott bevetéséről döntsön.

Az biztos, hogy a NATO-csúcs előtt Kijev kommunikációjában felerősödött a katonai tömbhöz való csatlakozással kapcsolatos retorika. Ugyanakkor Jens Stoltenberg, a NATO élén további egy évig maradó főtitkár többször is kijelentette, hogy Ukrajna nem csatlakozhat a szervezethez addig, ameddig fegyveres konfliktusban áll. A norvég diplomata úgy nyilatkozott, hogy a csúcstalálkozó közelebb hozza Ukrajnát a szövetséghez, és terveik szerint a vilniusi találkozón létrehozzák az Ukrajna–NATO Tanácsot.

Vlagyimir Zelenszkij ukrán elnök eközben azzal érvelt a sajtóban, hogy a NATO-hoz való csatlakozás elmaradása demotiválóan hat az ukrán hadsereg moráljára. Kijev úgy fogalmazott, hogy ha az ukrán elnök nem vehet részt a csúcstalálkozón, akkor a tagállamok vezetői nem mutatnak elég bátorságot Ukrajna tagságának kérdésében.

A Kreml szerint az, hogy Ukrajna ennyire törekszik a NATO-tagságra, annak a bizonyítéka, hogy Kijev sem a harcmezőn, sem a tárgyalóasztalnál nem képes rendezni a konfliktust. Az orosz elnök szóvivője kijelentette, hogy Moszkva továbbra is nyitott a helyzet tárgyalásos rendezésére, azonban az semmiképpen sem lehet az alku része, hogy nyugati szomszédjuk a NATO tagjává váljon.