Japán a múlt hónapban 2,2 milliárd jen értékben exportált halászati termékeket Kínába, szemben a tavalyi augusztusi 9 milliárd jennel, ami éves szinten 76 százalékos visszaesés. A Hongkongba irányuló kivitel 26 százalékkal, 1,4 milliárd jenre mérséklődött az előző év azonos hónapjához képest a japán pénzügyminisztérium adatai szerint – írja a Nikkei Asia.

Kína egyelőre nem kér a japán vizekből kifogott halakból.

Fotó: Oisi Taketo /AFP

Ázsia két legnagyobb gazdasága több kérdésben (Szenkaku-szigetek, történelmi sérelmek, félvezetők) is vitában áll, azonban a fukusimai atomerőmű megtisztított, de még mindig enyhén radioaktív hűtővizének tengerbe eresztése kiélezte a konfliktust a felek között. Kína határozottan ellenezte a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség által hitelesített tervet, amelynek a végrehajtása augusztus végén kezdődött meg.

Válaszul Peking teljesen betiltotta a japán tengeri gyümölcsök importját, és keményen bírálta Tokiót. Hongkong tíz japán prefektúrából függesztette fel a behozatalt. Japán tavaly összesen 634 ezer tonna tengeri terméket exportált 387,3 milliárd jen (933,4 milliárd forint) értékben. Legfőbb piaca Kína 22,5 százalékkal, őt követi a statisztikákban külön kezelt Hongkong 19,5 százalékkal. A szigetország globális forgalmának 1 százalékát sem éri el a tenger gyümölcseinek kivitele,

így ez részben politikai jelzés Pekingtől, bár a halászati ágazatot kellemetlenül érinti az intézkedés.

A fukusimai vízkibocsátás miatt több tüntetést is tartottak Dél-Koreában és Kínában, valamint a múlt hónapban telefonon zaklatták a japán cégeket, szállodákat, éttermeket és hivatalokat. Csiangszuban tojással dobálták meg a japán iskolát, és a kínai turisták is elkerülik a szigetországot: az utazási irodák arról számoltak be, hogy egyre többen mondják le a szigetországba tervezett utazást.