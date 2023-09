Százmillió frankkal támogatja az ukrán aknamentesítést Svájc

Svájc 100 millió svájci frankkal (40,5 milliárd forint) támogatja Ukrajna aknamentesítését 2024 és 2027 között – jelentette be pénteken a svájci kormány. A közlemény szerint a humanitárius célokat szolgáló összeget az aknamentesítéshez szükséges eszközökre, valamint a műveleteket végző személyzet képzésére fordítják, mivel Svájc a semleges státusza miatt nem vehet részt katonai célú aknamentesítésben.

Fotó: AFP

Viola Amherd svájci belügyminiszter pénteki sajtótájékoztatóján azt mondta, a svájci kormány szerint Ukrajna aknamentesítése sürgős, mert ez az ország későbbi újjáépítésének is fontos előfeltétele. Hozzátette, hogy a svájci hadsereg csak szaktudással vehet részt az aknamentesítésben annak ellenére, hogy a védelmi minisztérium jó helyismerettel rendelkezik már Ukrajnában. A svájci kormány tudomása szerint Ukrajna területének egyharmadán, mintegy 174 ezer négyzetkilométeren találhatóak aknák és más robbanószerkezetek,

Ukrajna az egyik legelaknásítottabb ország a világon.

A taposóaknák a mezőgazdaságban dolgozóknak okozzák a legnagyobb károkat, de civilek és a gyerekek is könnyen eshetnek áldozatául nemcsak az aknáknak, hanem az egyéb kilőtt, de fel nem robbant lövedékeknek is. Svájc csúcstechnológiával rendelkezik az aknamentesítésben és a Nemzetközi Humanitárius Aknamentesítési Szervezet (GICHD) székhelye is egy svájci városban, Genfben található; a szervezet tíz éve nyújt szakmai- és technikai támogatást az aknamentesítést végző ukrán szerveknek.

A Svájci Aknamentesítési Alapítvány (FSD) is már 2014 óta aktív Kelet-Ukrajnában, és Svájcban aknamentesítő berendezéseket is gyártanak.

A svájci szövetségi kormány már 2022-2023-ban is 15 millió frankkal (6 milliárd forint) támogatta Ukrajna aknamentesítését, a svájci aknamentesítő alapítvány pedig 2014 óta segíti a háborúban álló országot.

A pénteken bejelentett felajánlással Svájc fedezi az ukrajnai aknamentesítés Kijev által 400 millió dollárra becsült költségének egynegyedét – jelentette ki Ignazio Cassis külügyminiszter.