A légi közlekedés összekapcsol országokat, kultúrákat és embereket. Generálja a turizmust, az idegenforgalom elengedhetetlen része, és a legtöbben szeretnek is utazni. Azonban a repülőterek soha nem az alacsony áraikról voltak híresek. A terminálban üzletek és vendéglátóhelyek, valamint szolgáltatások egész sora várja az utasokat, akik gyakran töltik az idejüket vásárlással, pihenéssel a következő járat indulásáig.

Fotó: Móricz Sabján Simon / Világgazdaság

Az ételek és italok a repülőtereken köztudottan méregdrágák, és mélyen a zsebünkbe kell nyúlni, ha vásárolni szeretnénk. Emiatt sokan próbálják kihúzni egy kávéval, vagy egy üveg vízzel a következő járatig.

A rutinos utazók azt javasolják, hogy vigyünk magunkkal kulacsot, amit bármikor megtölthetünk vízzel, és így talán nem kell felidegesíteni magunkat a hajmeresztő reptéri árak miatt. A világ szinte valamennyi repülőterén hasonló a helyzet, amelyen csak a vámmentes duty free üzletek enyhítenek, ahol akár a repülőtéren kívüli áraknál is jóval olcsóbban vásárolhatunk.

A bangkoki reptér vámmentes üzlete.

Fotó: Shutterstock

A világ legnagyobb repülőterein is, mint például az Egyesült Államokban, a hatóságok megpróbálták kordában tartani az árakat, de ennek ellenére jellemzően lassan visszakúsztak. A vállalatok általában az árakat a reptéri bérleti díjakhoz igazítják. Ezen felül a személyzet kifizetését, az árucikkek kiszállítását, raktározását, tárolását is az árakba kalkulálják, amelyek mind hozzájárulnak a vállalati és szolgáltatói költségekhez.

A világ legforgalmasabb repülőterein, mint a New York-i La Guardia, vagy a JFK, például 10 százalékkal, a nyugati parton lévő reptereken pedig akár 18 százalékkal is meghaladják az átlag „utcai” árakat. Túlkapásoktól sem mentesek olykor a reptéri boltosok, hiszen utasok beszámolói szerint, néhány éve akár 27 dollárt (kb. 9 ezer forint) is elkértek egy doboz sörért néhány amerikai repülőtéren.

A New York-i La Guardia a világ egyik legforgalmasabb repülőtere.

Fotó: AFP

Ha a sör mellé még enni is szeretnénk, persze nem egy Waldorf-salátát, amiért nem ritkán 16 dollárt (5800 forint) is elkérnek, hanem mondjuk egy kis zacskó M&Ms cukorkát, amiért a bolti ár háromszorosát, akár 7 dollárt (2600 forint) is ott kell hagyni. De nem kell olyan messze utaznunk, hiszen az európai reptereken is hasonló árak várnak. Az amszterdami Schiphol repülőtéren már néhány évvel ezelőtt is 6 euró volt egy gépi kávé. Amennyiben ezekkel tisztában vagyunk, jobban fel tudunk készülni az utazásra. Ne hagyjuk, hogy kedvünket szegje egy túlárazott szendvics vagy kávé, hiszen utazni jó.