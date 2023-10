Egy nap alatt több mint ezer illegális bevándorló érkezett csónakokkal a spanyolországi Kanári-szigetekre – közölték a helyi hatóságok vasárnap. A tengeri mentőszolgálat tájékoztatása szerint a hét bárka többsége Teneriféhez és Gran Canariához volt a legközelebb, ezért ezeknek a szigeteknek a kikötőibe kísérték őket.

Fotó: Desiree Martin

Egy nagyméretű csónak a szigetcsoport legkisebb és legnyugatibb szigetén, El Hierrón ért partot. A fából készül járműből összesen 320-an szálltak a szárazföldre. A parti őrség szerint ez volt a legzsúfoltabb bárka, amit eddig láttak. Az érkezők között nők és gyerekek is vannak, szubszaharai országok állampolgárai, többségük, ahogy az elmúlt hónapokban, most is szenegáli. José Luis Escrivá migrációért felelős miniszter pénteken El Hierro szigetén járt, ahol bejelentette: a spanyol kormány 50 millió eurós (18,5 milliárd forint) rendkívüli támogatást hagy jóvá a migránsok ellátására a Kanári-szigeteken.

A spanyol belügyminisztérium a hét elején közétett jelentése szerint

idén eddig 23 500-an jutottak el Afrika felől illegálisan a Kanári-szigetekre, 79 százalékkal többen mint tavaly január eleje és október közepe között.

A migrációs áramlás jelentősen megnőtt az elmúlt hetekben; október elseje és 15-e között 8500 illegális bevándorlót regisztráltak az Atlanti-óceánban fekvő szigetcsoporton.

A nagy távolság és erős áramlatok miatt a legveszélyesebbnek tartott úgynevezett kanári-szigeteki migrációs útvonal 1994 óta aktív. A legforgalmasabb év 2006 volt, amikor mintegy 32 ezren értek partot a csónakokkal. A Caminando Fronteras nevű spanyol segélyszervezet szerint ezen az útvonalon idén már mintegy ezren veszthették életüket.