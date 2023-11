Hatalmas volt a vásárlási kedv az Egyesült Államok online piacterein a Cyber Monday alkalmával: az év egyik tradicionálisan is legnagyobb forgalmat lebonyolító, brutális leárazásokat magával hozó napja során tavalyhoz képest 9,6 százalékkal, rekordot jelentő 12,4 milliárd dollárra nőtt a 24 órán belüli vásárlási volumen, ami nemcsak az elemzők, de az áruházláncok előzetes várakozásait is messze maga mögött hagyta.

Hatalmas forgalmat hozott a Cyber Monday Amerikában.

Fotó: Frederic J. Brown / AFP

Váratlanul jól sikerült az idei Cyber Monday

A leárazások tömkelegével érkező Cyber Monday akciói közül az elektronikai cikkekre több mint 30, míg a ruházati cikkek esetén 25 százalék körüli átlagos kedvezménnyel találkozhattak a vevők az Adobe Analytics összesítése szerint.

A legkelendőbb termékek között megtaláljuk a PlayStation 5 játékkonzolt, a Hot Wheels kisautóit, különböző okosórákat, de kelendők voltak az ékszerek és a bútorok is.

A rekordot jelentő költekezési vágy mögött fontos szerepet töltöttek be a Buy Now, Pay Later (BNPL), azaz a kamatmentes részletfizetési programok is: a vásárlók az idén szintén rekordot jelentő 43 százalékkal többet, 940 millió dollárnyi terméket vettek meg részletre, megkímélve ezzel pénztárcáikat az egyszeri nagyobb kiadásoktól és a kamatfizetéstől egyaránt.

A 2023-as ünnepi bevásárlási szezon sok bizonytalansággal kezdődött, a Cyber Week során elért rekord online költés azonban szépen mutatja, hogy a kedvezmények milyen jó hatással lehetnek a fogyasztói keresletre, különösen a minőségi termékek esetében, amelyek sok impulzusvásárlást ösztönöztek

– fejtette ki Vivek Pandya, az Adobe Digital Insights vezető elemzője a Reutersnek.

A Cyber Week során, azaz a hétfővel záruló ötnapos bevásárlási dömping alatt 38 milliárd dollárt költöttek el az amerikaiak online.