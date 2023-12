Az orosz-ukrán háború 647. napja - Putyin készül valamire: durván megemelte a hadsereg létszámát

Az ukrán haderő nyáron indított ellentámadása nem érte el a célját – Volodimir Zelenszkij ezt most először ismerte be egy riportban. A hírről az Euronews számot be. Az ukrán elnök meg is indokolta, mi vezetett ehhez. Nem a lelkesedés fogyott el, hanem a nyugati fegyverzet – fogalmazott világosan.