Egyre borzasztóbb állapotok uralkodnak az amerikai állatmenhelyeken, mivel egyre több állat érkezik oda, és egyre kevesebbet visznek el onnan. A jelenségnek számos oka van.

Az amerikai állatmenhelyek zsúfolásig megteltek.

Fotó: Robert Macpherson / AFP

Miért van egyre több állat menhelyen Amerikában?

Egyrészt kiemelkedően magas a kisállatok száma Amerikában. A háziállatok száma 2020-ban 6 százalékkal, 2021-ben pedig 4 százalékkal nőtt, jóval meghaladva az átlagosan évi 1 százalékos növekedést az IDEXX Laboratories egészségügyi vállalat adatai szerint. Másrészt, ahogyan a világ sok országában, az Egyesült Államokban is elterjedt a trend, hogy a munkavállalókat visszahívják az irodába, azaz a dolgozók kénytelenek otthon hagyni szeretett állataikat, akik ki tudja, hogy mit csinálnak magányukban a lakásban. Harmadrészt az amerikaiak pénzügyi helyzete is romlott tavaly: meglódult az és vállalatok sora csődöt jelentett. Egy New York-i menhely képviselője szerint a legtöbben a főbérlők korlátozásai, majd pénzügyi okokból válnak meg a háziállatuktól. A kutyatartóknak például átlagosan évi 344 dollárba került az állat orvosi ellátása, 354 dollárba az élelmezése, valamint egyéb dolgokra további 315 dollárt kötöttek rájuk 2022-ben az American Pet Products Association adatai szerint. Azóta pedig minden költség nőtt.

Ezek mind afelé terelik a gazdákat, hogy lemondjanak a kis kedvenceikről, másrészről pedig egyre kevesebben fogadjanak örökbe.

Sokan egyszerűen csak utcára teszik az állatokat. A kóbor kutyák száma 6 százalékkal nőtt 2023 első tizenegy hónapjában 2022 azonos időszakához képest, 2021-hez viszonyítva pedig 22 százalékkal a Shelter Animals Count 7 ezer menhelyre kiterjedő számítása szerint.

Sok kutyát a tulajdonosok inkább kikötöznek és sorsukra hagynak, minthogy menhelyre vigyék őket.

Fotó: Chris Hondros / Getty Images

Stephanie Filer, a szervezet ügyvezető igazgatója szerint a menhelyek annyira túlterheltek, hogy szó szerint válságban vannak, egyes szervezetek már nem is fogadnak több állatot. A vezető szerint nagymértékben megnőtt a menhelyre érkező kölykök és a fajtiszta kutyák száma is.

Tavaly csaknem 250 ezerrel több állat került be menhelyre, mint egy évvel korábban.

New York város legnagyobb állatmenhelye például 2023 utolsó negyedévében nem fogadott több állatot. Habár a menhely idén újra kinyitotta a kapuit, sok állatnak még így is feleakkora helye van, mint amennyire szüksége lenne, míg mások a folyosókon és irodákban elhelyezett kenelekben élik az életüket. A szűk élettér és a rájuk szánt kevesebb idő pedig hosszú távon rossz hatással van az állatok pszichéjére. A túlzsúfolt menhely okozta stressz miatt nehezebb őket kezelni és így örökbe adni is. A zsúfoltság a halálozások számára is kihat: a Shelter Animals Count január–novemberi időszakra vonatkozó adatai szerint tavaly 27 százalékkal, 2021-hez képest pedig 78 százalékkal több kutya hunyt el menhelyen – írja a Bloomberg.