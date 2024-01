A Munch, Kelet-Közép-Európa egyik legnagyobb ételmentő alkalmazása sikeres Series A-kört tudhat maga mögött – derült ki a cég közleményéből. Mint írták, a befektetés ugródeszkát jelent az ételpazarlás elleni harcban, és lehetővé teszi a további terjeszkedést.

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A legutóbbi befektetési körben olyan piacvezető befektetők vettek részt, mint a Piton Capital és az FJ Labs,

akik korábban Alibaba- és Delivery Hero-szintű óriásokat támogattak.

„Az, hogy a víziónkhoz és missziónkhoz leginkább illő befektetőkkel dolgozhatunk nemcsak megerősítésként szolgál: a megfelelő piaci szereplők támogatásával a fenntartható küldetésünket globális szintre emelhetjük” – mondta Zwecker Bence, a Munch vezérigazgatója.

A jelenlegi befektetési kört a Piton Capital vezette, aki az olyan stratégiai beruházásairól ismert, mint az Auto1 Group, a Betfair, a Docplanner és az Allegro.

A kör társbefektetője a világszerte is megbecsült, New York-i székhelyű FJ Labs, amely leginkább a piactéralapú sikeres beruházásairól ismert. Az említett cégeken túl Christopher Muhr, a Groupon társalapítója és az Auto1 nevű német unikornis ex operációs vezetője, illetve Kai Hansen, a Lieferando nevű európai szinten vezető ételrendelő startup és a Booksy igazgatósági tagja is részt vett a befektetési körben. A már meglévő befektetők is támogatták a vállalkozást, mint a Fiedler Capital, a Silicon Gardens, Szőke Márton, Záborszky Péter, a STRT Holding és Czirják László.

A startup 1 500 ezer letöltéssel és 3 ezer partnerrel rendelkezik Magyarországon, Csehországban és Szlovákiában. Az elmúlt évben, 2023. április és szeptember között a cég közel hétszeres növekedést ért el a tavalyi év azonos időszakához képest.

A magyar ételmentő cég hatását igazolja többek között a Starbucksszal való együttműködés mindhárom országban, a Penny itthoni és csehországi kollaborációi, valamint az, hogy az ország minden SPAR és Interspar üzletében kaphatók a cég csomagjai.

A következő állomás Bukarest

A Munch az eddigi legnagyobb terjeszkedésére készül Romániában , ahol az adatai szerint megközelítőleg

2,2 millió tonna élelmiszert dobnak ki évente.

A későbbiekben szeretnének Kelet-Közép-Európa és Délkelet-Európa más országaiban is piacra lépni, például Horvátországban, Szlovéniában, Görögországban, Bulgáriában és Szerbiában.