A H&M svéd ruházati kiskereskedelmi lánc megpróbál újra a növekedés útjára állni, ezért új vezérigazgatót nevezett ki. Daniel Ervér 2005-ben gyakornokként kezdte pályafutását a cégnél.

Fotó: Shutterstock

A vállalat szerdán közölte, hogy Helena Helmersson négy év után azonnali hatállyal lemondott vezérigazgatói posztjáról, és a cégnél eltöltött 26 év után távozik a társaságtól.

Sem a vállalatot, sem pedig Helmerssont nem kímélte az elmúlt néhány év sorozatos gazdasági válsága. A vezetőváltással reagált a vállalat a versenytársak által támasztott éles verseny, az egyre növekvő költségek és az okozta bizonytalan fogyasztói környezet miatt kialakult növekedés stagnálására – írta a The Wall Street Journal.

2020 elején, Helmersson hivatali idejének elején a H&M, amely főként a fiatal korosztályt célozta meg, a fellendülésében bízott. Azonban a Covid-járvány miatti bezárások felülírták ezeket a várakozásokat, és a vállalat eladásai abban az évben ötödével estek vissza 2019-hez képest. 2022-ben pedig az orosz–ukrán konfliktus újabb jelentős piactól fosztotta meg a divatóriást, mivel kivonult Oroszországból, ahol 2009 óta működött. De a vállalat összes oroszországi, fehéroroszországi és ukrajnai üzlete is bezárt, ahol 7500 embert alkalmazott.

A cél a nyereség megduplázása

A nyereség és az árbevétel tekintetében más vállalatok is alaposan elszenvedték a járványt, de ellentétben például a Zarával, amelynek 2022-es árbevétele 15 százalékkal nőtt 2019-hez képest, a H&M tavalyi árbevétele mindössze 6 százalékkal múlta felül a korábbit. A vállalat lassabb növekedésének oka az is, hogy fiatalabb, ezáltal kevésbé fizetőképes vásárlóközönséget céloz meg. Azonban a H&M igazgatótanácsának jelenlegi célkitűzése, hogy az évtized végére megduplázza eladásait. A nyereség növelése az új vezérigazgató, Daniel Ervér feladata lesz, aki elmondása szerint készen áll a feladatra – írta a The Wall Street Journal.