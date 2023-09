Négy százalékot zuhant a Hennes & Mauritz (H&M) részvényárfolyama péntek reggel a stockholmi tőzsdén, miután a svéd divatipari óriás a vártnál gyengébb negyedéves teljesítményről számolt be.

A H&M egyre kevésbé bírja tartani a lépést a versenytársakkal. Fotó: JENS KALAENE / AFP

A világ második legnagyobb ruházati kiskereskedelmi lánca – helyi valutában – stagnáló bevételt jelentett a június és augusztus közötti három hónapra, jókora csalódást okozva ezzel az 5 százalékos bővülést megelőlegező elemzői várakozáshoz képest.

A svéd koronában kifejezett nettó értékesítés 6 százalékkal 60,9 milliárdra emelkedett, ám még így is alulmúlta a 63,5 milliárd koronás piaci konszenzust.

A háborúban közvetlenül érintett orosz, ukrán és belarusz piacok nélkül 8 százalékos volt a forgalom bővülése. A társaság tavaly augusztus és november között a készletek kisöprésének idejére még nyitva tartotta oroszországi üzleteit, mielőtt végleg bezárta volna azokat. Ukrajnában, ezzel szemben a boltok újranyitását tervezi a H&M novembertől.

A svéd divatcég egyre inkább alulmaradni látszik a versenytársakkal folyó kiélezett versenyben, különösen a fő riválisával, a Zara tulajdonosával szemben. Ez részben amiatt van így, mert az Inditex a közeli beszállítóktól gyorsabban tudja beszerezni a divatirányzatoknak megfelelő árukat, másfelől pedig az emelkedő költségek fogyasztókra hárításában is utóbbi bizonyult eddig sikeresebbnek. A spanyol vetélytárs csütörtökön 12 százalékos forgalombővülésről és 40 százalékkal megugró, 2,52 milliárd eurós negyedéves nyereségről adott számot.

A H&M csak félévente hozza nyilvánosságra profitszámait, ezzel kapcsolatban most mindössze annyit közölt, hogy a 2024-re kitűzött, 10 százalékos működési árrés eléréséhez jó irányban halad, a múlt hónapban zárult harmadik üzleti negyedévben pedig a jövedelmezőség és a készletszintek kerültek fókuszba. Az Inditex már most is ennél jóval magasabb, 18,6 százalékos üzemi haszonkulccsal dolgozik.

A középre pozicionált svéd divatmárkára ráadásul a mindkét oldalról nyomás nehezedik, nemcsak az inkább az igényes fogyasztókat megszólító Zara szorongatja, hanem az alacsony árakra építő Primark és Shein láncok is egyre nagyobb szeletet hasítanak ki maguknak a piacból.

A pénteki árfolyameséssel együtt a H&M részvényei még így is 42 százalékos pluszban járnak idén. Az Inditex kurzusa közel ennyit, 41 százalékot ralizott ez idő alatt, a Primarkot tulajdonló Associated British Foods piaci kapitalizációja pedig harmadával hízott az év eleje óta, 2023-ban tehát meglehetősen kifizetődött a divatipari kiskereskedők részvényeiből válogatni a befektetőknek.