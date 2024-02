Hosszabb összeállításban számolt be az Il Foglio arról, mi történt az olasz ipari területek megszűnése után a nagyobb városokkal: Torinót marginalizálta a Fiat búcsúja, és mára a Taranto városára jellemző acélgyártás is bizonytalanná vált. Még Elon Muskot is felkérték, hogy vigye Olaszországba a Tesla gyártását, ám ő azt javasolta, az ország nyissa meg a kapuit egy kínai gyártó előtt – írja a Mandiner.

Fotó: Getty Images

A cikk példaként Magyarországot említi, ahol a BYD megépíti első európai autógyártó üzemét.

A lap szerint nem ez az első eset, hogy a nyugati sajtóban irigykedve figyelik a Magyarországon megvalósuló beruházásokat, igaz, az egyik brüsszeli lap már „rájött”, hogy ha a magyar kormány köt megállapodásokat, az „veszélyezteti az uniós piacot”.

A magyar kormány határozottan kiáll a blokkosodás ellen, helyette következetesen azt képviseli, hogy Magyarországnak a nyugati és keleti cégek találkozási pontjává kell válnia. Ennek a politikának a visszaigazolását jelenti a BYD szegedi beruházása is, amely a kínai vállalat első európai autóipari fejlesztése lesz.