Sürgősen szokjon le a húsról Európa, szólít fel a zöldügynökség

Súlyosabbá és gyakoribbá válhatnak az időjárási szélsőségek Európában, ez pedig veszélyezteti az élelmiszerbiztonságunkat – közölte jelentésében az Európai Környezetvédelmi Ügynökség. A hőség és az aszály növénytermesztést fenyegető kockázata már most is kritikus szinten van Dél-Európában, de a közép-európai országok is veszélyben vannak.

2024.03.11. 14:21 | Szerző: VG/MTI

Az Európában tapasztalt éghajlati kockázatok sürgős fellépést igényelnek, az elhúzódó aszályok ugyanis jelentős veszélyt jelentenek a növénytermesztésre, az élelmezésbiztonságra és az ivóvízellátásra – közölte jelentésében az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) hétfőn. Az elhúzódó aszályok jelentős veszélyt jelentenek a növénytermesztésre, az élelmezésbiztonságra és az ivóvízellátásra.

Fotó: AFP Az koppenhágai székhelyű ügynöksége jelentésében arra hívta fel a figyelmet, hogy az elmúlt években tapasztalt szélsőséges időjárási körülmények, különösen a rendkívüli hőség, az aszály, az erdőtüzek és az áradások még a derülátó felmelegedési forgatókönyvek mellett is súlyosbodni fognak Európában, és az egész kontinensen hatással lesznek az életkörülményekre. Az értékelés szerint az európai szakpolitikák és alkalmazkodást segítő intézkedések nem tartanak lépést a gyorsan növekvő kockázatokkal. Sok esetben a fokozatos fellépés nem lesz elegendő, és mivel az éghajlatváltozással szembeni ellenálló képesség javításához számos intézkedés hosszú időt vesz igénybe, sürgős fellépésre lehet szükség az egyelőre még nem kritikus kockázatok esetében is. Dél-Európa nagy bajban, Közép-Európa a szélén Egyebek mellett kiemelték, hogy a hőség és az aszály növénytermesztést fenyegető kockázata már most is kritikus szinten van Dél-Európában, de a közép-európai országok is veszélyben vannak. Az elhúzódó aszályok jelentős veszélyt jelentenek a növénytermesztésre, az élelmezésbiztonságra és az ivóvízellátásra – húzták alá. A jelentéstevők szerint megoldás lehet, akár az állati eredetű fehérjékről a fenntartható módon termesztett növényi alapú fehérjékre való részleges áttérés, ami – mint írták – csökkentené a mezőgazdaság vízfogyasztását és az importált takarmánytól való függőséget. A hőség továbbá az emberi egészség szempontjából is az éghajlati kockázatok legsúlyosabb és legsürgetőbb forrása – hívták fel a figyelmet. Veszélyben vannak például a szabadtéren dolgozók, az idősek és a rosszul hőszigetelt vagy a hűtéssel nem rendelkező lakásokban élők – emelték ki, majd hozzátették: a hőség és az aszályok jelentős kockázatot jelentenek az energiatermelésre, -szállításra és -keresletre is. Az EU kulcsszerepet játszhat az éghajlati kockázatok csökkentésében és a kockázatvállalás jobb megértésében, valamint abban, hogy jogalkotás, megfelelő irányítási struktúrák, nyomon követés, finanszírozás és technikai támogatás révén hogyan lehet ezeket kezelni – tette hozzá érzékelésében az uniós ügynökség.