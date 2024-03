Megérkezett az amerikai keleti part legnagyobb daruja a baltimore-i kikötőbe csütörtök este, hogy megkezdje az összeomlott Francis Scott Key híd romjainak az eltakarítását.

A mentést ugyanakkor még péntek dél körül sem kezdték el az akár 1000 tonna mozgatására is képes eszközzel, akkor még csak a kármentés folyt.

Hamarosan azonban még egy óriásdaru érkezik a kikötőbe.

Az állami és szövetségi hatóságot igyekeznek mielőbb megtisztítani a forgalmas kikötőt és újjáépíteni a fontos közlekedési szerepet betöltő hidat, miután kedden a híd lábának ütközött a Dali nevű konténerszállító, ami a létesítmény összeomlásához vezetett.

Korábban búvárok megtalálták két, a hídon rekedt, a kátyúk betömésével foglalkozó munkás holttestét, ám a többi áldozat után felfüggesztették a kutatást, mivel a 8 fokos vízben ennyi idő után aligha vannak még életben. Mindegyik munkás mexikói vagy közép-amerikai bevándorló lehetett a Reuters információi szerint.

Wes Moore, Maryland állam kormányzója szerint továbbra is a holttestek megtalálása az elsőrendű prioritás, de szeretnék kiszabadítani a beszorult hajót is, melyen több ezer konténer is található. A kormányzó csütörtöki sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a Dali olyan hosszú, mint amennyire magas az Eiffel-torony, ráadásul 3-4 ezer tonna acélt is el kell távolítani, ami a hajóra omlott az ütközést követő hídomlás során.

Alig pár órával azután, hogy Moore vészhelyzeti forrásokat kért,

az amerikai kormány 60 millió dollárt (majdnem 22 milliárd forint) ítélt meg Maryland számára a romeltakarításhoz és a híd újjáépítésének elkezdésére.

Mindez aláhúzza a kikötő jelentőségét, hiszen most mintegy 15 ezer fő munkája került veszélybe, akik számára Maryland szeretne sürgősségi törvényhozással jövedelmet biztosítani.

A katasztrófa az állam gazdaságát is érzékenyen érinti, hiszen Baltimore kikötője fogadja az amerikai autóimport legnagyobb részét, sőt ez az egyike annak a négy kikötőnek a keleti parton, mely 15 méteres csatornájának hála képes fogadni a nagyobb teherhajókat is – közölte a Moody’s.

A hitelminősítő szerint a híd újjáépítése évekig tarthat, ám a kikötő már heteken belül ismét üzemképes lehet a romok eltakarítása után. Azonban amíg a kikötő zárva van, addig Baltimore elveszti előnyét, mely abból fakadt, hogy ott található a Közép-Nyugathoz legközelebb lévő kikötő. Baltimore fontos szerepet tölt be a mezőgazdasági gépek importja terén is.