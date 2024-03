A szálloda közösségi oldalán jelentette be december végén az abbáziai Hotel Miramar osztrák tulajdonosa, hogy a létesítményt eladta a Mészáros csoportnak. Az étteremből, kertből, wellnessrészlegből és négy villából álló, összesen 108 szobás, közvetlenül a tengerparton elhelyezkedő hotel Horvátország egyik legnevesebb és legpatinásabb szállodája.

Fotó: Wirestock Creators

A Neptun névre keresztelt főépülete 1897 óta várja a vendégeit és falai között az elmúlt évszázadban számos ismert vendég is megfordult. A több mint 120 éves épületegyüttes fennállása óta már többször is gazdát cserélt. Eddigi osztrák tulajdonosa, a Holleis család az ingatlant 2004-ben vásárolta meg az államtól. Ők alakították ki a mai arculatot és a szálló brandjét is, melynek lényege a vendégekkel való személyes kapcsolat kialakítása, így minden vendég személyre szabott élményt kaphat a hotelben.

A poduckun.net helyi hírportál szerint a létesítményt az új tulajdonos is az eddig ismert családias és vendégközpontú légkörben fogja üzemeltetni és a jövőben nagy hangsúlyt fektetnek majd a fenntarthatóságra is.

A luxusszálló megvásárlásával a Mészáros Lőrinc és cégei tovább növelték jelenlétüket Horvátországban.

A magyar vállalkozó 2022-ben kezdte meg első horvát szállodájának építését a közigazgatásilag szintén Abbáziához tartozó Iciciben. A Miramartól 5 kilométerre található, 180 szobás létesítmény jövőre készül el és a Marriott hotel hálózata fogja üzemelteti. Mészáros Lőrincet azonban a horvát közvélemény elsősorban az érdekeltségbe tartozó eszéki focicsapat révén ismeri.