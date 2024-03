Magyar idő szerint pénteken 21 óra körül az orosz titkosszolgálatok az közölték, hogy mintegy 40 halálos áldozata van a péntek esti moszkvai terrortámadásnak és száz sérültről tudnak.

Pusztító vérengzés Moszkvában: tévedhettek az orosz szolgálatok, sokkal több áldozata lehet a terrortámadásnak (Fotó: Facebook)

Két óra leforgása alatt újabb számokat hoztak nyilvánosságra az orosz szervek. Most már 115 sérültről beszélnek, közülük 61-en súlyos állapotban vannak, köztük egy gyermek is. Erről Mihail Murasko, az orosz egészségügyi minisztérium vezetője beszélt. Újabb halálos eset viszont nem történt, legalábbis erről nem számolt be.

Attól lehet azonban tartani, hogy ez óhatatlanul bekövetkezik majd. Egyrészt a súlyos állapotban lévő sérültek magas száma miatt, másrészt pedig mert továbbra is zajlik a helyszínen a hatósági beavatkozás. A Crocus City Hall koncertkomplexumban akár 6000-nél is többen lehettek. A kikerült videófelvételek alapján az elkövetők válogatás nélkül, sokszor közvetlen közelről, módszeresen lőtték a civileket.

Ahogy azt a Világgazdaság is megírta, az ISIS magára vállalata a véres merényletet, bár bizonyítékot nem szolgáltatott. Mindenesetre a terrorszervezet azt írta, hogy harcosai keresztények nagy csoportjára támadtak rá Krasznogorszk városában az orosz főváros szélén.

Több százat öltek meg, illetve sebesítettek meg és nagy pusztítást vittek végbe, majd biztonságban visszatértek a bázisukra.

Hogy mindez valóban megfelel-e az igazságnak, jelenleg kideríthetetlen. Arról viszont az orosz média is beszámolt, hogy az épület romjai alatt meghatározhatatlan számban lehetnek áldozatok. A komplexum majdnem 13 ezer négyzetméteren lángolt, miután gránátokkal vagy gyújtóbombákkal lángba borították a terroristák. A Crocus City Hall teteje be is szakadt.