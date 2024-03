A péntek esti véres moszkvai terrortámadást követően először állt ki a nyilvánosság elé Vlagyimir Putyin. Az orosz elnök televíziós beszédet intézett az orosz néphez magyar idő szerint valamivel fél kettő után.

Putyin először beszél a moszkvai terrortámadás óta: „megtorlás következik” / Fotó: AFP

Ebben a minap újra megválasztott államfő először is bejelentette, hogy március 24-re gyásznapot hirdet.

Március 24-ét a nemzeti gyász napjává nyilvánítom

– közölte. Egyúttal részvétét fejezte ki azoknak, akik rokonokat, barátokat veszítettek el a Crocus City Hall épületében. Hangsúlyozta, hogy az egész ország együtt gyászol ezekkel az emberekkel. Az eddigi információk szerint legalább 143-an vesztek oda, további százan pedig megsérültek, amikor néhány terrorista tüzet nyitott és felgyújtotta a zenei központot.

Moszkvai terrortámadás: Putyin megtorlást ígért

Az orosz vezető természetesen kitért az elkövetőkre is. Közölte, hogy a merénylet valamennyi elkövetőjét őrizetbe vették. Négy közvetlen elkövetőről van szó, akik az ukrán határ felé haladtak, hogy megpróbáljanak elmenekülni. Putyin azt mondta, hogy előzetes adatok szerint az ukrán oldalon előkészítették a terroristák határátlépését. (Az ukrán fél határozottan cáfolta, hogy bármi köze lenne a pénteki brutalitáshoz – a szerk.)

A brutális akcióval összefüggésben eddig 11 embert fogtak el, és az FSZB, illetve más szolgálatok is azon dolgoznak, hogy feltárják a terroristák bűntársainak teljes körét. Az orosz elnök nem finomkodott. Kijelentette, hogy a rajtaütés résztvevőire megtorlás vár.

A terroristák gyilkosok, nem emberek. Nincs és nem is lehet nemzetiségük. Rettenetes sorsra számítanak: megtorlásra és teljes elfeledésre. Nincs jövőjük

– szögezte le. Putyin rámutatott, hogy Oroszország mindenkit meg fog büntetni, aki ennek a bűncselekménynek a hátterében áll. Úgy értékelt, hogy egy véres, barbár terrorcselekmény következett be, a zajló nyomozás pedig mindent megtesz a részletek feltárása érdekében: kik szállították a tetteseket, kik alkották meg a menekülési útvonalakat, kik szerezték be a fegyvereket.

Oroszország még erősebb lesz

Köszönetet mondott az orvosoknak, a mentőknek, katonáknak, tűzoltóknak, akik mindent megtettek azért, hogy megmentsék az emberek életét, és kihozzák őket a lángok közül, ezzel elkerülve a még nagyobb veszteségeket. „A legfontosabb most az, hogy megakadályozzuk, hogy azok, akik emögött a vérfürdő mögött állnak, újabb bűncselekményt kövessenek el.”

Azzal fejezte be a beszédét, hogy most közös kötelessége az ország minden polgárának egységet alkotni. „Hiszem, hogy így lesz, mert senki és semmi nem ingathatja meg egységünket és akaratunkat, elszántságunkat és bátorságunkat, Oroszország népének erejét. Senki sem fogja tudni elhinteni a viszály és a pánik mérgező magvait a társadalmunkban. Oroszország többször is nehéz, olykor elviselhetetlen megpróbáltatásokon ment keresztül, de még erősebb lett. Most is így lesz” – zárta le első megszólalását a moszkvai terrortámadásról Vlagyimir Putyin.