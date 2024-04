A férfi labdarúgó-Európa-bajnokság ideje alatt a szövetségi rendőrök szolgálat közben nem viselhetnek német zászlót rendőrautókon vagy az egyenruháikon – írta meg a Bild.

Bajban a német rendőrök: a kormány betiltotta a német zászló viselését az egyenruháikon / Fotó: Uwe Kraft

Az ügyben Nancy Faeser (SPD) szövetségi belügyminiszter kérdést kapott Christoph de Vries (CDU) uniós képviselőtől, aki arra volt kíváncsi:

Miért tilos a nemzeti színű lobogó használata?

A tárcavezető kifejtette, hogy elsődlegesen a semlegesség követelménye miatt tilos a hivatalos járművek fellobogózása, de szerinte a közlekedési szabályozás is ezt követeli meg. Csakhogy az érvelés tényszerűen is sántít, hiszen például szivárványos zászlót, amely a nemi kisebbségi jogok szimbóluma, többször is felvonták egyes berlini rendőrkapitányságok épületeire. Sőt, a német belügyminiszter ( aki a sport területéért is felel) a katari futball-világbajnokság idején az egyik stadionban viselte a sokat vitatott One Love karszalagot, noha a FIFA akkor megtiltotta ezt.

Igaz, nem Nancy Feaser az első vezető, aki tiltja a német lobogó rendőrségi megjelenítését. Barbara Slowik berlini rendőrkapitány ugyancsak nem engedélyezte a német zászlók kitűzését a járőrautókra.

Mindez azonban Christoph de Vries képviselőt nem győzte meg. Kifejtette, hogy a német rendőröknek igenis meg kellene engedni, hogy használják a német lobogót. „Az a döntéshozó, aki jó viszonyt ápol Németországgal, nem tilthatja meg, hogy a rendőrök nyilvánosan viseljenek német zászlót egy olyan nagy futballeseményen, mint az Európa-bajnokság” – nyilatkozott a Bildnek. Rámutatott, hogy ez a gyakorlat a világ számos pontján jelen van, és senki sem kérdőjelezi meg pusztán emiatt a rendőri erők semlegességét.

Végezetül kifakadt a német lapnak:

Ez nagyon szomorú, az 54 ezer szövetségi rendőrünk több bizalmat és józan észt érdemelne.