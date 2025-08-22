Deviza
Megállíthatatlanul tör előre az orosz hadsereg: újabb donyecki településeket foglaltak el

A védelmi minisztérium több ezres ukrán veszteségről és fegyverraktárak elleni támadásokról számolt be. Az orosz hadsereg újabb donyecki települések elfoglalását jelentette be, miközben az ukrán front több szakaszán is előrenyomult.
VG/MTI
2025.08.22., 17:53

Az orosz védelmi minisztérium pénteken bejelentette, hogy a donyecki térségben Katyerinivka, Volodimirivka és Ruszin Jar település is orosz kézre került. A közlés szerint a múlt hét szombattól péntekig tartó időszakban a hat ukrán frontszakaszból négyen tudtak előrenyomulni az orosz egységek, amelyek összesen hét települést foglaltak el.

Artillery unit of Ukraine?s 108th Territorial Defence Brigade in Zaporizhzhia region ukrán front
Az orosz hadsereg újabb donyecki települések elfoglalását jelentette be, miközben az ukrán front több szakaszán is előrenyomult / Fotó: NurPhoto via AFP

A moszkvai tárca adatai szerint augusztus 16. és 22. között közel 9400 ukrán katona vesztette életét vagy sebesült meg súlyosan. Emellett több hullámban mért csapásokat az orosz hadsereg ukrán hadiipari célpontokra, köztük fegyverraktárakra, olajfinomítóra, drónirányító központokra és egy katonai repülőtér infrastruktúrájára.

Súlyos veszteségek az ukrán fronton

A hadijelentésben külön kiemelték, hogy az elmúlt napokban megsemmisítettek három Leopard harckocsit, 11 Himarst, két Neptun rakétát, valamint mintegy 1500 drónt. A jelentés értelmében a precíziós csapások célpontjai között energetikai létesítmények és logisztikai központok is szerepeltek.

A frontvonalon kívül sem volt nyugalom: a megszállt ukrajnai területekről és több orosz régióból is jelentettek ukrán tüzérségi és dróntámadásokat. Ezekről a helyi hatóságok számoltak be pénteken.

A legfrissebb orosz közlések azt mutatják, hogy Moszkva tovább próbálja erősíteni pozícióit a Donyec-medencében, miközben Kijev a támadások folytatásával igyekszik nyomás alatt tartani az orosz hátországot. A következő hetekben eldőlhet, hogy az újabb előretörések tartósan átrajzolják-e a frontvonalat.

Brüsszel 1600 milliárdos ajándékot küldött Ukrajna nemzeti ünnepére az európaiak pénzéből

Miközben Ursula von der Leyen az „európai egységet” ünnepli, a kérdés továbbra is nyitott: meddig bírják az uniós adófizetők finanszírozni a háborút és az ukrán államot? Az Európai Bizottság közvetlenül Ukrajna függetlenségi évfordulója előtt újabb 4,05 milliárd eurót utalt Kijevnek.

 

