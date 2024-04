Egymásnak feszült Oroszország és Svédország: „tudjuk, hogy svéd zsoldosok harcolnak az ukrán fronton, a negyedük már meg is halt”

Nemrég derült ki, hogy már kínaiak is harcolnak Oroszország oldalán az ukrán háborúban. Most már azt is lehet tudni, hogy Ukrajna csapataiban pedig svéd zsoldosok jelentek meg, akiket ráadásul Stockholmban toboroznak.

2024.04.03. 15:58 | Szerző: Hecker Flórián

Moszkva tisztában van vele, hogy svéd zsoldosok harcolnak Ukrajna oldalán – közölte az orosz külügyminisztérium a RIA Novosztyival. Egymásnak feszült Oroszország és Svédország: „tudjuk, hogy svéd zsoldosok harcolnak az ukrán fronton" / Fotó: Getty Images (illusztráció) A fejlemény nem előzmény nélküli. Az orosz állami média legalábbis azt írta, hogy a svéd külügyminisztérium sajtótitkára, Tumas Vanesk arról beszélt nekik, hogy Ukrajna stockholmi nagykövetsége toborozhat svédeket a háborúban való részvételre, mivel ez nem mond ellent a nemzetközi jognak. Erre reagált tehát Moszkva most úgy, hogy tudnak a svéd zsoldosok jelenlétéről az ukrán fronton. A svéd kormány teljes közömbösségét mutatja a saját állampolgárai iránt, hogy ügyetlenül beismerik a toborzást, és ezzel még több svéd állampolgárt ösztönözzenek arra, hogy utazzanak a halálzónába – fogalmazott az orosz fél. Egyúttal felhívták a figyelmet arra, hogy a svédországi ukrán nagykövetség honlapján jelenleg nincs utalás arra, hogy idegenlégiót szerveznek, ezért az feltételezhető, hogy a svédek toborzását az ukrán diplomáciai képviselet más csatornákon keresztül végzi. Az orosz külügy ugyanakkor hivatkozott az orosz védelmi minisztérium adataira, amelyek szerint Ukrajnában legfeljebb 90 svéd zsoldos tartózkodott, de közülük már 25-öt megsemmisítettek. Azzal indokolták, hogy ezt a statisztikát nyilvánosságra hozták, mert szerintük jó, ha ennek mindenki a tudatában van. „Senki se feledje, nem csak a svédek, hanem mindenki, aki azt tervezi, hogy fegyveres tevékenységet folytat orosz csapatok ellen a különleges katonai művelet övezetében" – húzták alá. Végezetül azt üzenték a külföldi országoknak, hogy a felelősséget ők viselik az Ukrajnába engedett állampolgáraik sorsáért.