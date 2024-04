Hamarosan látni lehet majd Kragujevac utcáin az első Szerbiában gyártott elektromos autók tesztmodelljeit. A Stellantis csoporthoz tartozó Fiat Chrysler Automobiles (FCA) Serbia kragujevaci gyárában ugyanis sajtóhírek szerint elkészültek az első elektromos járművek, amelyeket törés- és egyéb tesztekre szántak.

Gőzerővel folyik a termelés Kragujevacban / Fotó: Industriall

A gyár területén már meg is kezdődtek a tesztelések – tudta meg a Tanjug hírügynökség. Sasa Dorđevic, az FCA Serbia önálló szakszervezetének elnöke tájékoztatta erről a Tanjugot. A gyártó nem hivatalos képviselőjeként nyilatkozta, hogy az elektromos meghajtású Fiat 500L járműből 200 darabot gyártottak le tesztelés céljaira.

Az üzem területén is zajlik már a tesztelés, de bizonyos törésteszteket külföldön fognak elvégezni.

Véleménye szerint várhatóan ugyanúgy megjelennek a városi forgalomban is a tesztmodellek, mint az korábban megtörtént, amikor a Fiat 500L hagyományos típusait tesztelték évekkel ezelőtt. A szakszervezeti vezető azt is elmondta, hogy az FCA azon ottani dolgozói, akiket ideiglenesen külföldre, elsősorban Szlovákiába irányítottak, most visszatértek. Megkérdezték a Stellantis hivatalos képviselőit is, akik nem árultak el részleteket, csak annyit, hogy a szóban forgó projekt – az elektromos autók gyártásának előkészítése – valóban zajlik. Kiszivárogtak azonban nem hivatalos információk is arról, hogy az új modell bemutatására, majd a sorozatgyártás megkezdésére már a nyár folyamán sor kerülhet. Sok helyen már azt találgatják, hogyan fog kinézni, menyibe kerül majd, és milyen állami támogatással lehet megvásárolni az első olyan elektromos autót, amelyet a Nyugat-Balkánon gyártanak.