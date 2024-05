Macron konszolidációra ösztönözné a francia és európai bankokat

Emmanuel Macron nyitott lenne arra, hogy egy nagy francia bankot átvegyen az egyik rivális intézménye annak érdekében, hogy ösztönözze a mélyebb pénzügyi integrációt. A francia elnök ezt kritikus fontosságúnak tartja a blokk jövőbeli jóléte szempontjából. „Az európai bánásmód azt jelenti, hogy európaiként konszolidációra van szükség” – mondta Macron a Bloomberg főszerkesztőjének, John Micklethwaitnak adott interjújában.

Macron kiterjesztené a francia bankokat, így reformálná meg Európát / Fotó: Sameer Al-Doumy / AFP

„Most ki kell nyitnunk ezt a dobozt, és egy egységes piaci megközelítést kell megvalósítanunk, amely sokkal hatékonyabb” – mondta a francia elnök. Az orosz–ukrán háború árnyékában Macron próbálja meggyőzni EU-s partnereit saját elképzeléséről, hogy hogyan lehetne az uniót egységesebb és erősebb gazdasági erővé formálni.

Egyértelműen áthidaltuk a szakadékot másokkal szemben, és most Európa éllovasai vagyunk

– nyilatkozta Macron, miután bejelentették a Microsoft franciaországi terjeszkedési tervét. Macron szerint teljesen újra kell gondolni a gazdasági modellt, a bukás pedig hosszú távú gazdasági hanyatlást eredményezne Európának.

Macron tervének középpontjában az áll, hogy szabadítsák fel Európa elfojtott pénzügyi erejét a gazdasági fellendítésre, az innováció ösztönzésére és a kontinens haderejének felerősítésére „az orosz agresszió fenyegetésével” szemben.

Franciaország ad otthont az euróövezet több nagy bankjának, köztük a BNP Paribas SA-nak, melynek 2,7 ezermilliárd eurós mérlege elegendő ahhoz, hogy több ország GDP-jével vetekedjen.

Macron szerint az, hogy a BNP képtelen határokon átnyúló egyesülésekre, számos problémát vet fel.

A probléma egyik forrása, hogy a pénzügyi válság idején egyes kormányoknak közbe kellett avatkozniuk és meg kellett menteniük hazai bankjaikat, felfedve az európai piac töréseit. Továbbá fennáll az a probléma is, hogy a tagállamok nem szívesen látják, ahogy saját „bajnokaikat” felvásárolják a nagyobb riválisok, még akkor is, ha ez hozzásegít az európai gazdasági egységhez.

Ez egy teljesen új világ, és szükségünk van erre az új üzleti modellre

– mondta Macron. A francia elnök mandátuma elején lépéseket tett a költségvetési hiány EU-s keretek közé szorítása érdekében és olyan üzletbarát reformokat hajtott végre, melyek Németország 2000-es évek eleji erőfeszítéseit tükrözték. Mindez elősegítette Franciaország előretörését a ranglistán és hogy bekerüljön a nagy befektetési projektek vonzásába.

A hetedik alkalommal megrendezendő Válaszd Franciaországot című befektetési nap a tavalyinál is sikeresebb lesz, az előzetes várakozások szerint 15 milliárd euró (5,8 ezer milliárd forint) értékben jelentenek be ma beruházási terveket a külföldi társaságok. Az egy éve tartott befektetői show 13 milliárd eurós végeredménnyel, 26 projektbejelentéssel és 8 ezer új munkahely ígéretével zárult. A hétfői esemény egyben vizsgafeladat Emmanuel Macron kormányának is.