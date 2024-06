A kórházak folyosóin halnak meg a betegek, nemzeti vészhelyzet a brit egészségügyben

Nemzeti vészhelyzetet hirdetett az egészségügyben a brit ápolók Royal College of Nursing (RCN) nevű szakszervezete. Mint mondták, a betegeket rendszeresen a folyosói székeken kezelik, akár napokon keresztül is. Sőt, már az is rendszeresen előfordul, hogy közterületen vizsgálják meg őket. Minderre az RCN közleménye azután világított rá, hogy közel 11 ezer ápolóval konzultált a brit egészségügy helyzetéről.

Embertelen állapotokról számoltak be a brit egészségügyben az ápolók / Fotó: Shutterstock

Amikor a legutóbbi műszakról kérdezték az ápolókat, ötből csaknem kettő arról számolt be, hogy nem megfelelő helyen, például folyosón nyújtott ellátást. A megkérdezetettek 70 százaléka szerint pedig a betegek magánélete és méltósága is veszélybe került.

Még kutyával sem bánnak így

– idézte egyiküket a Sky News.

Országos riasztás a betegbiztonságért

Az RCN megbízott főtitkára, Nicola Ranger orvos a szakszervezet éves konferenciája kezdetén országos betegbiztonsági vészhelyzetet hirdetett Newportban hétfőn. A szervezet emellett jelentést tett a nem megfelelő területeken végzett orvosi ellátásról is. Az elterjedt gyakorlat miatt az RCN követeli a folyosókon ápolt betegek kötelező bejelentését.

Ez tragédia a szakmánknak. Egykor világelső szolgáltatók voltunk, mára parkolókban és üzletek szekrényeiben kezeljük a betegeket

„Közterületen rákdiagnózist adni nem ellátás, hanem rémálom, ami miatt az ápolóknak, az egészségügyi vezetőknek és minisztereknek is felelősséget kell vállalniuk” – mondta Ranger professzor a küldötteknek, majd hozzátette:

A helyzet borzalmát nem lehet alábecsülni, a betegek a kórházak folyosóin haldokolnak.

Az RCN jelentése szerint a folyosói ellátás „a rendszer válságának tünete”: az alapellátástól a szociális gondozásig mindenhol több a beteg, mint amennyit a személyzet megfelelően el tudna látni.