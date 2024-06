Egy új műhold minden eddiginél pontosabb időjárás-előrejelzést hozhat

Az amerikai Nemzeti Óceán- és Légkörkutató Hivatal (NOAA) időjárás-előrejelzéshez használatos műholdjait már a kétezres években megbízhatóként tartotta számon a meteorológia. Azonban az akkori műholdak nem összehasonlíthatók a napjainkban használatos eszközök pontosságával – írja a Space.com annak apropóján, hogy a GOES-U műhold június 25-én elindul egy SpaceX Falcon Heavy rakéta tetején, teljessé téve a NOAA GOES-R időjárási műhold-konstellációját, tovább bővítve a testvér-műholdak előrejelzési képességeit.

Az űrben zajló időjárási események a Földre is hatással lehetnek, a GOES-U műhold pedig valós időben képes jelezni ezeket / Fotó: Shutterstock

A meteorológia egy másik területen is hasznosítja a műholdakat: a világűr időjárásáról is pontosabb képet tud szolgáltatni.

Mit tud a GOES-U műhold?

A NOAA Geostacionary Operational Environmental Satellites (GOES) műholdjai nem új keletű eszközök, hiszen már 1975 óta szolgáltatnak adatokat a meteorológusok számára, ám az ezeket feldolgozó technológiai is jelentősen fejlődött a műholdakkal együtt, így pedig az időjárás-előrejelzések is pontosabbak lettek.

Fontos állomást jelentett 2016 a meteorológia számára, amikor is a GOES első, négy elemből álló műhold-konstellációja, a GOES-R elindult az űrbe. Az akkori beszámolók szerint ez a műholdnégyes a korábbiakhoz képest hihetetlen pontosságú időjárás-előrejelzéseket tett lehetővé, amelyeknek köszönhetően a meteorológusok figyelmeztethették a lakosságot az időjárási szélsőségekre.

Közel nyolc év elteltével az látható, hogy ezek az időjárás-előrejelző műholdak bizonyítottak: a meteorológusok közel valós időben láthatják a konvekció fejlődését, és ez jobb betekintést ad a viharok alakulásába és súlyosságába, így jobb figyelmeztetéseket tesz lehetővé" – mondta a lapnak John Cintineo, a NOAA Súlyos Viharok Nemzeti Laboratóriumának kutatója.

Hurrikánok, zivatarok pontos előrejelzése

A GOES-R sorozat nemcsak megfigyeléseket tesz lehetővé ott, ahol hiányzik a radarlefedettség, de gyakran a radar előtt is stabil jelet ad, például amikor a vihar erősödik vagy gyengül.

„Biztos vagyok benne, hogy sok más javulás is történt az előrejelzésekben, és környezeti megfigyelés az elmúlt évtizedben, de itt láttam a legvilágosabban javulást” – ismertette a szakember.