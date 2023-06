Új csúcsot érhet el a globális átlaghőmérséklet az idei évben, vagyis 2023-as lehet a feljegyzések kezdete óta mért legmelegebb év, megdöntve a korábbi, 2016-os rekordot, valamint rámutatva a gyorsuló klímaváltozásra.

Az előzetes adatok szerint a júniusból eddig eltelt időszakban a globális átlaghőmérséklet közel 1 fokkal haladja meg a korábbi legmagasabb értéket legalább 1979 óta. Noha a hónap fele még hátravan, így lehetséges, hogy nem ez lesz a legforróbb június, klímakutatók szerint mindez rávilágít az egyre erősödő éghajlatváltozási folyamatokra.

A tudósok szerint ráadásul az év második felében tovább emelheti az átlaghőmérsékletet az El Nino légköri jelenség, amely általában magasabb hőmérsékletet okoz.

Fotó: Karnok Csaba / Mediaworks

A múlt héten az amerikai Nemzeti Óceáni és Légköri Adminisztráció (Noaa) közölte, hogy az El Nino jelenség feltételei már most is jelen vannak és fokozatosan erősödnek majd a következő év elejéig. Szakértők szerint ez mintegy 0,1–0,2 fokot ad hozzá a globális átlaghőmérséklethez – írja a The Guardian.

Több kutató szerint is várható, hogy az idei év, illetve az idei június csúcsot dönt és tovább ront a tavaly Európában évszázadok óta nem látott aszályt, idén pedig New Yorkot füsttel beborító kanadai erdőtüzeket, másutt pedig árvizeket és más extrém időjárási jelenségeket okozó klímaváltozáson.

A Noaa szerdán azt közölte, hogy az idei május volt a harmadik legmelegebb a szervezet 174 évre visszanyúló adatai között, és a legmelegebb az amerikai kontinensen. Ugyanakkor az amerikai hatóság szerint csak mintegy 12 százalék az esélye a hőmérsékleti rekord megdőlésének, ám

szinte biztos, hogy az idei év a 10 legmelegebb között lesz majd és nagyon valószínű, hogy a top 5-be is bekerül.

A Meteorológiai Világszervezet májusban arról beszélt, hogy a következő öt évben a globális hőmérséklet tovább emelkedhet az El Nino és a fosszilis tüzelőanyagok használatának következtében és ezen öt éven belül szinte biztos az új hőmérsékleti csúcs, valamint várhatóan átlépjük az ipari forradalom előtti időszak átlagához képest másfél fokos melegedést is. Ezen a ponton a modellek szerint számos klímaváltozáshoz kötődő jelenség – hőhullámok, aszályok, árvizek, erdőtüzek – jelentősen károsabbá válik.

A Noaa adatai szerint a helyzet a bolygó 70 százalékát beborító óceánok esetében talán még rosszabb, így májusban már a második hónapja volt azok felülete a legmelegebb a feljegyzések kezdete óta. Mindez természetesen jelentős hatást gyakorol a globális átlaghőmérsékletre is. Az El Nino várhatóan az óceánok hőmérsékletét is tovább emeli, ám a várakozások szerint annak hatása csak az év második felében teljesedhet ki. Éppen ezért az, hogy már a jelenség beindulása előtt új rekordok dőlnek meg, nem sok jót ígér.