Les a forint és az euró: dönt az EKB, nőnek a tétek a piacokon

Kifejezetten valószínűtlen, hogy látványos kilengéseket tapasztalunk majd az euró-dollár árfolyamán a mai EKB kamatdöntés után, mivel a piacok szinte teljesen biztosak a jegybank kamatpályájában, így a volatilitás minden bizonnyal alacsony lesz a döntés után – fejtették ki egy friss jegyzetükben a Bloomberg elemzői.

Dönt az EKB, lesben áll a forint / Fotó: NurPhoto via AFP

Stabilnak tűnik az EKB kamatpályája

A szakértők kiemelték: az opciós piacokon látott tétek alakulása alapján kijelenthető, hogy a piacok gyakorlatilag biztosra veszik, hogy az EKB ma 25 bázisponttal csökkenti az eurózóna irányadó kamatát – és nem véletlenül, hiszen a Christine Lagarde vezette testület hónapok óta ezt a forgatókönyvet sugallja a befektetőknek. A piacok pedig nem csak a mai döntéssel kapcsolatban, de a jegybank idei további kamatpályájával kapcsolatban is erős képpel rendelkeznek:

a mai 25 bázispontos vágást nagy valószínűséggel egy októberi csökkentés követi majd,

és egy decemberi vágásnak is 60 százalékos sanszot adnak az opciós piacok.

A szakértők szerint ennek a kamatpálya-várakozásnak a felborításához kifejezetten erős héja hangvételű kommunikációra lenne szükség Lagarde irányából a mai döntést követő sajtótájékoztatóján, amire az elmúlt hónapok adatcentrikus döntéshozatalt rengeteget emlegető beszédeit látva minimális esélyt adnak csak az elemzők. A kamatpálya-várakozások középtávon ugyanakkor Lagarde-tól függetlenül is módosulhatnak, főleg akkor, ha az eurózóna időközben érkező GDP-adatai jelentősen eltérnek a jelenlegi jegybanki várakozásoktól, újratervezésre kényszerítve ezzel az EKB-t – de az inflációs adatok alakulása is beleszólhat még a dolgokba.

A forintnak is fontos az EKB döntése

A ma délutáni EKB-döntés a forint számára is fontos lesz: az eurókereszt az elmúlt egy hétben majdnem 10 forinttal került feljebb, a hazai deviza pedig ma is további 0,25 százalékkal gyengült a közös európai valutával szemben. Ha Lagarde ma a vártnál megengedőbb hangnemet üt meg, az biztosabbá teheti az idei három kamatvágást, ami az euró támaszának gyengüléséhez vezethet – ez a forintnak a közvetlen eurós relációban kedvező előjel lehet, de fontos kiemelni, hogy a devizapiac nem egy nullaösszegű játék, ahogy nem is csak két szereplője van.

A forint árfolyamára ugyanis az amerikai monetáris politikának legalább akkora hatása van, mint az európainak: ha a Fed jövő heti döntésének kommunikációjakor tovább erősíti azt a piaci várakozást, hogy tényleg reális lehet a két idei vágás a tengerentúlon, akkor a dollár támasza is gyengülni fog, ez pedig áttételesen kifejezetten kedvező előjel lehet a forint számára. Nehéz ugyanakkor a pontos hatást előre megtippelni, mivel sosem lehet tudni, hogy pontosan milyen kamatpályák vannak beárazva már az aktuális árfolyamokba.

Az EKB ma délutáni döntését a Világgazdaság élőben tudósítja majd.