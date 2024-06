Nyíltan megfenyegette az autósóriás a brit kormányt: leállíthatják a gyártást - beruházási válságban Anglia

A stagnálás fő oka a lap szerint a termelékenység összeomlása. A London School of Economics Centre for Economic Performance nemrégiben megállapította, hogy a termelékenység most 26 százalékkal alacsonyabb, mintha az 1979 és 2007 közötti tendenciát követte volna.

Az LSE kutatása szerint a brit munkavállalók nem kapnak

elég tőkét,

technológiát,

képzést és

gépeket.

Más szóval, az alulfinanszírozottság hátráltatja a brit gazdaságot.

Az üzleti beruházások – amelyek az Egyesült Királyságban a folyó szükségleteken kívüli kiadások több mint felét alkotják – a GDP 10,5 százalékát teszik ki. Ez a Közpolitikai Kutatóintézet szerint az OECD 31 országa között a siralmas 28. helyre elég.

Emellett a kormányzati beruházási kiadások 1995 óta átlagosan a GDP 2,5 százalékát tették ki, ami a G7 fejlett gazdaságok átlagos, 3,4 százalékos szintje alatt van – állapította meg az LSE. Ami még rosszabb, a jelenlegi kormány által meghatározott – és az ellenzéki Munkáspárt vezetője, Keir Starmer által nagyrészt elfogadott – költségvetési előrejelzések szerint a közszféra beruházásai az idei költségvetési évben a GDP 2,4 százalékáról 2028–2029-re a GDP mintegy 1,8 százalékára fognak csökkenni.