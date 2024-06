Szemet vetett a Whirlpoolra a Bosch

Ajánlatot tehet a Whirlpoolra a Bosch több forrás szerint is, hogy a háztartási gépek terén is megerősítse pozícióját. A német vállalat egyelőre lehetséges tanácsadókkal tárgyal a felvásárlási ajánlatról. A Whirlpool piaci kapitalizációja jelenleg 4,8 milliárfd dollár az egyik forrás szerint.

A Bosch egyik gyára / Fotó: AFP

A Reuters által megszólaltatott szereplők azonban jelezték, hogy a felvásárlási ajánlat még nem biztos, és nevük elhallgatását is kérték, mert az információk bizalmasak. A Bosch kérdésre válaszolva azt közölte, hogy nem kommentál piaci pletykákat, ám a hírek szárnyra keltét követően a Whirlpool részvényei 20 százalékot erősödtek a tőzsdenyitást megelőző kereskedésben.

Több felvásárlásra is készülhet a Bosch

Az amerikai cég megvásárlásával a Bosch pozíciói jócskán megerősödnének a háztartási gépek piacán, miközben egyre erősebbek a cég ázsiai versenytársai is. Az elmúlt években a Whirlpool az európai üzletágát a török Arceliknek adta el, és kivonult a közel-keleti és az ázsiai piacról is.

A világ legnagyobb autóipari beszállítója, a Bosch felvásárlásokkal erősödne a nagy háztartási gépek piacán is, melyek közül a Whirlpool megvétele lehet az egyik legnagyobb.

A Bosch érdeklődik a több mint hatmilliárd dollárra taksált JohnsonControls International fűtési és ventillációs üzletága iránt is.

Májusban a cég vezérigazgatója, Stefan Hartung arról beszélt egy interjúban, hogy cége nagyobb felvásárlási célpontokat keres, és azt sem zárta ki, hogy új üzletágakat is meghódítana.

Később arról is beszélt, hogy a cég egyes üzletágait akár tőzsdén is listázná, ám azt nem árulta el, hogy mely üzletágakról van szó. A Whirlpool pedig a közelmúltban jelentette be, hogy megválik ezer dolgozójától.