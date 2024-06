Új autópálya-matrica: még a nyáron bevezetik a szomszédos országban – ennyibe fog kerülni

Ahogy az Magyarországon is megtörtént, újabb ország vezeti be az egynapos autópálya-matricát, ráadásul közvetlenül a szomszédunkban. Az is kiderült, mennyibe fog kerülni.

Új autópálya-matricát vezetnek be a szomszédos országban / Fotó: Németh András Péter/ Szabad Föld

A Paraméter írta meg, hogy a szlovák parlament június közepén elfogadta azt a törvénytervezetet, amely az egynapos autópálya-matrica szlovákiai bevezetéséről rendelkezik. Ennek értelmében

Szlovákiában augusztus 1-jétől lehet vásárolni egynapos autópálya-matricát.

A törvényhozás arról is határozott, mennyibe fog kerülni ez a jogosultság Szlovákiában: az ára 5,40 euró lesz, ami átszámítva jelenleg valamivel több, mint 2100 forint. De ezenfelül további változásokat is bevezettek a szlovák autópálya-matricás rendszerbe, így például

eltörölték az éves matricát, amely az adott naptári év utolsó napjáig volt érvényben,

megmaradt viszont a 365 napos sztrádajegy.

Jozef Ráz közlekedési miniszter a döntés nyomán úgy nyilatkozott, örül, hogy még a nyári főszezon előtt jóváhagyták az egynapos autópálya-matrica bevezetését, mert ez jelentős segítség mindazoknak, akik rövidebb kirándulásokat terveznek Szlovákiában, valamint a külföldi turistáknak is, akik csak átutaznak az országon.

Miért drágább az egynapos autópálya-matrica Magyarországon?

Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, Magyarországon már áprilistól kapható az egynapos autópálya-matrica, ahogy Ausztriában és Csehországban is elérhető már ez a jogosultság. Ennek háttere az Európai Parlament és a Tanács 1999/62/EK irányelve, az úgynevezett Eurovignetta-irányelv rendelkezéseinek való megfelelés. Magyarországon a személyautóknak (D1 kategória) 5150 forintba kerül.

A szlovák egynapos autópálya-matrica megjelenésével itthon újra felerősödött az a kommentár, hogy a magyar hasonló kategória mennyivel drágább. Valóban, közel két és félszerese. Csakhogy a magyar és a szlovák autópályamatrica-rendszer nagyon sokban különbözik.

Egyfelől a magyar gyorsforgalmi úthálózat jóval sűrűbb, mint a szlovák. Miután tehát a magyar közúti infrastruktúra használatára szóló engedély jóval kiterjedtebb szolgáltatást kínál, értelemszerűen drágább is. Fontos szempont, hogy Szlovákiában nem létezik vármegyematrica, miközben Magyarországon a magyar felhasználók körében ez a legnépszerűbb termék. Éppen ezért a magyar járműtulajdonosokat aligha érinti negatívan az egynapos matrica áprilisi bevezetése, mivel az ő köreikben a 6600 forintba kerülő éves vármegyematrica a legkelendőbb. Harmadszor pedig a magyar utakat jóval nagyobb arányban koptatja az átmenő, úgynevezett tranzitforgalom, mint a Szlovákiában.

Éppen ezért teljesen más logika alapján kell meghatározni az autópálya-matricák árát is. Mivel az egynapos engedély Szlovákiában lakossági termék, így jóval árérzékenyebb kérdés is. Ez viszont Magyarországon már nem erős szempont, mivel az egynapos autópálya-matrica elsődlegesen a külföldieknek szól. Ráadásul ők is örülhetnek, hiszen március végéig Magyarországon a legalacsonyabb díjú matrica a tíznapos volt, amelynek az ára jármű-kategóriánként változik, de D1 és D2 kategóriában 6400, illetve 9310 forintot kérnek el érte. A tavasz első hónapjáig tehát ezt a terméket vásárolták azok is, akik valahol beléptek az országhatáron, majd ugyanaznap ki is léptek az ország területéről. Április óta viszont ugyanezt ennél jóval olcsóbban, 5150 forintból megússzák.