Annyira ramaty állapotban van az M7-es autópálya, hogy a nyáron is dolgozniuk kell rajta a szakembereknek

Olyan szintű állagromlás állt be az M7-es autópályán, hogy a felújítási munkálatokkal még a nyári vakáció alatt sem tudnak leállni – erről tájékoztatott a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. Azt írják, hogy bár tavalyi évhez hasonlóan idén is úgy tervezték, hogy a vakáció ideje alatt nem lesznek előre tervezett munkák Budapest és a Balaton (Balatonvilágos) között az M7-es autópályán, viszont az útburkolat állagromlása miatt, és így az utazóközönség biztonságának érdekében, sajnos több helyen is elkerülhetetlenné vált a felújítás.

Fotó: Shutterstock

A munkák egy része már nem várhat őszig. Azokat a nyári hónapokban el kell végezni

– tették hozzá. Azért, hogy a legkevésbé akadályozzák a nyári szezonális forgalmat, a munkák ütemezésekor csak azokon a szakaszokon fognak munkát végezni, ahol már most is három forgalmi sáv áll a közlekedők rendelkezésére, és ezt is a forgalmi szempontból kevésbé terhelt napokon.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy

csak kedd és péntek közötti napokon lesznek terelések és munkavégzés, június és július hónapban, azonban augusztusban nem,

csak a Budapest felé tartó oldalon, Székesfehérvár és az M0-s autóút közötti szakaszon dolgoznak,

és ott is csak úgy, hogy két sávon biztosítani tudják a folyamatos haladást,

de lesz, amikor pihenőhelyen, csomóponti ágon végzik a felújítást. Ilyenkor ott zárás is lehetséges. Erről, mint eddig is, előre és időben tájékoztatnak,

fontos azonban, hogy az őszi időszakban elkerülhetetlen lesz, hogy a Balaton felé tartó oldalon is folytassuk a feladataink elvégzését.

Azzal indokolják a mostani döntésüket, hogy az M7-es autópálya Érd és Székesfehérvár közötti szakaszán az aszfaltburkolat átlagéletkora meghaladja a 15 évet. Az utóbbi időben a pálya ezen szakaszának állapota több helyen is gyorsan romlott.

Ezért ezen az 54 kilométeres autópálya-szakaszon a nyári időszakban, legalább 8 kilométer sávhosszban cserélni kell a tönkrement burkolatot (a sávhossz jelentése: ha egy 1 kilométeres autópályaszakasz mindkét oldalán mindkét sávot – külső és belső – megújítják, az 1 × 4 = 4 kilométernek felel meg).

Az M7-es nyári felújítása is része Magyarország legnagyobb gyorsforgalmiút-felújításának. Ennek során a 2023 és 2025 közötti három évben az MKIF Zrt. által üzemeltetésre, felújításra átvett 1237 kilométerből 538 kilométer út újul meg, kap a tönkrement burkolat helyett új aszfaltot, ha szükséges, több rétegben. 2023-ban a teljes főpálya 19 százaléka újult meg (3,6 millió négyzetméteren), idén újabb 20 százalék megújítását tervezik (várhatóan 4 millió négyzetmétert). Csak az M7-esen idén közel 1,5 millió négyzetméteren terítenek le új burkolatot.

Azt ígérik, hogy a tereléseket, mint eddig is, időben és előre jelzi a Facebook-oldalukon és honlapjukon, valamint az Útinformon keresztül is tájékoztatják az utazókat.