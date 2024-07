A franciaországi változások miatt máris menekülőre fognák a gazdag polgárok

Egyre nagyobb az aggodalom a francia gazdagok körében a politikai és fiskális instabilitás miatt. A szélsőséges politika elől menekülnek az emberek, a külföldieknek pedig már nem vonzó Franciaország.

A francia gazdagok azon gondolkodnak, hogy kimenekítik a vagyonukat az országból / Fotó: AFP

Az európai parlamenti választások óta az elitnegyedek lakói egyre-másra keresik fel a vagyonkezelőket azzal a kérdéssel, hogy miként menekíthetnék a vagyonukat külföldre. Xenia Legendre párizsi ügyvéd sem unatkozik, mind többen fordulnak hozzá ugyanezzel a kérdéssel. Mint mondta, a pénzügyi szakemberek, akik a Brexit után érkeztek Franciaországba, könnyen tovább is állhatnak.

„Vannak, akik már fontolgatják, hogy szedjék-e a sátorfájukat” – mondta Legendre a Bloombergnek.

Néhány ügyfél pedig meg sem várta az előrehozott nemzetgyűlési választások második fordulóját, és a tőkéjét stabilabbnak ítélt országokba, például Svájcba vagy Luxemburgba helyezte át. Az alternatívák között szerepel még Olaszország, Dubaj, Szingapúr és az Egyesült Államok.

Patrick Martin, Franciaország legnagyobb üzleti lobbijának, a Medefnek a vezetője pedig arról beszélt a Les Echosnak, hogy az ügyfelei „a befektetésekkel, bérbeadásokkal és ingatlanügyletekkel kapcsolatos döntéseket elhalasztották, és egyelőre pihentetik a kockázati tőke felhalmozását is”.

Miért aggódnak ennyire a francia gazdagok?

A választási kampányban a Marine Le Pen-féle, radikális jobboldali Nemzeti Tömörülés és a szélsőbalt is magában foglaló Új Népfront pártszövetség is a milliárdosok nagyobb megadóztatását ígérte. Le Pen pártja nincs abban a helyzetben, hogy kormányt alakítson, de a legtöbb mandátumot szerző baloldali szövetség még borsot törhet a gazdagok orra alá. A törvényhozók ugyanis nemcsak visszavonhatják az Emmanuel Macron elnök által bevezetett, a gazdagoknak kedvező adóreformokat, de akár egy szélesebb körű vagyonadót is bevezethetnek.

Az Új Népfront megígérte a „milliárdosok kiváltságainak eltörlését”, amellyel a vagyonadó visszaállítása mellett többsávos jövedelemadót vezetne be a jelenlegi egykulcsos helyett, és a legnagyobb jövedelmek után akár 90 százalékos adót is kivethetnének.

A Bloomberg Billionaires Index szerint a világ leggazdagabb emberei közül nem kevesen élnek Franciaországban, köztük az LVMH-alapító Bernard Arnault és a L’Oreal kozmetikai cég örököse, Francoise Bettencourt Meyers. A szerdán közzétett UBS Global Wealth Report 2024 szerint a dollármilliomosok száma az országban várhatóan 16 százalékkal növekedik a következő öt évben.