Autópiac: kibertámadás bénította meg a kereskedéseket Amerikában

Kezdjük a jó hírrel: a villanyautó értékesítések az elemzői várakozások felett alakultak a második negyedévben az Egyesült Államokban, megnyugtatva az elektromos átállás lassulásától tartó befektetőket és persze magukat a gyártókat is. Hivatalos összesített adatokat előzetesen nem bocsátottak rendelkezésre, így csupán az egyes cégek által már kiadott villanyautós értékesítési számok alapján tehették ezt a megállapítást a szakemberek, hozzáfűzve, hogy az irány jó, az árak is kedvezően alakulnak és a korábban a vásárlási kedvet lelohasztó magas kamatok is kezdenek alább szállni az autópiacon.

A második negyedévben 148,5 ezer Tesla fogyott az amerikai autópiacon / Fotó: AFP

A villanyautók alacsonyabb hatótávolsága miatti idegenkedés is kezd alábbhagyni, míg a villanyautóknak a fő konkurenciát jelentő tölthető hibridek előretörésére válaszul adott árkedvezmény-növelés is megtette jótékony hatását. Elemzők szerint az elektromosautó-árak emelkedésére ezután sem kell nagyon számítani, ha növekedési pályán akar maradni ez a szegmens.

Az elnökválasztás az autópiacra is hatással lesz

Trendfordulóról azonban még korai beszélni, odáig rögös út vezet, számos buktatóval. Elég a novemberi elnökválasztásra gondolni, ugyanis rengeteg minden függ attól, hogy megy-e Joe Biden és visszatér-e Donald Trump.

Az elektromos átállást ösztönzőkkel és adókedvezményekkel támogató Biden újrázása esetén lökést kaphat az iparág, miközben a klímaszkeptikus Trump leállíttatná a programokat, másfelé terelve szövetségi forrásokat.

Bár lehet, hogy az exelnök kampányát támogató Tesla alapító-vezérigazgatónak, Elon Musknak sikerülhet meggyőznie Trumpot, hogy ne tegyen keresztbe a fejlődésnek. De erre most nem lehet mérget venni.

Mary Barra, a GM elnök-vezérigazgatója mutatja be az új elektromos Silveradót Joe Biden elnöknek /Fotó: AFP

Mindenesetre Musk cége a második negyedévben az elemzői várakozásoknál jobb globális értékesítési adattal lepte meg kedden a piacot, ami közel tíz százalékos árfolyam-erősödéshez vezetett. A Tesla globálisan 443 956 autót adott el április és június között, 4,8 százalékkal kevesebbet az egy évvel korábbinál, ám közel 15 százalékkal többet az előző negyedévinél.

Bár a cég regionális bontást nem tesz közé, a Cox Automotive piackutató friss adatai szerint az Egyesült Államokban éves összevetésben 15 százalékkal kevesebb, 148 462 autót vettek tőle, ez csupán 8 ezerrel kevesebb, mint amennyit az év első három hónapjában eladtak. Az eladásokat a cég nulla százalékos hitellel, illetve kedvező lízingkonstrukciókkal támogatta.

Az igaz nagy durranás azonban a General Motors (GM) nevéhez fűződik,

amely a második negyedévben 2023 hasonló időszakához viszonyítva be 40 százalékkal több, 21 930 villanyautót adott el. A Chevrolet Blazer és Equinox elektromos városi terepjárók (SUV), a Cadillac Lyriq luxus szedán és a Silverado elektromos pickup volt a növekedés hajtóereje.