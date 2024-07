IT-leállás: a zavarok újabb hulláma közeleg, a CrowdStrike botránya folytatódik

A kiberbiztonsági szakértők újabb hullámra figyelmeztetnek, amely kiberbűnözők által okozott zavart és károkat hozott, akik a káoszt kihasználva próbálnak hasznot húzni. Ma reggel az Ausztrál Előrejelzési Igazgatóság (ASD) figyelmeztetést adott ki a CrowdStrike nevében küldött hamis szoftverjavításokkal kapcsolatban.

IT-leállás: újabb hullám közeleg a szakértők szerint / Fotó: Hans Lucas via AFP

Az ügynökség felszólítja az IT-ügyeleteseket, hogy kizárólag a CrowdStrike hivatalos weboldaláról szerezzenek információt és segítséget. Az ASD figyelmeztetése az Egyesült Királyság Nemzeti Kiberbiztonsági Központjának (NCSC) tegnapi felhívását követi, amely arra figyelmeztette az embereket, hogy legyenek különösen éberek az olyan gyanús e-mailekkel vagy telefonhívásokkal szemben, amelyek azt állítják, hogy a CrowdStrike vagy a Microsoft segítségét nyújtják.

Már megfigyeltünk egy növekedést az adathalász támadásokban, amelyek ezt a leállást használják ki, mivel az opportunista rosszindulatú szereplők igyekeznek előnyt kovácsolni a helyzetből

– közölte az ügynökség. A világméretű repülési zavarok ma is folytatódnak, és a légiközlekedési adatokat szolgáltató Cirium számadatokat is közölt: világszerte ma 1 639 járatot töröltek, ebből 23 induló és 25 érkező járatot csak az Egyesült Királyságban. Tegnap összesen 6 855 járatot töröltek világszerte, ami az összes tervezett járat 6,2 százaléka. Az Egyesült Királyságban 207 induló és 201 érkező járatot töröltek. Összehasonlításképpen, július 18-án, a leállás előtti napon világszerte a járatok 1,8 százalékát törölték.

CrowdStrike-botrány: ez volt a világ legnagyobb informatikai kiesése

Az ATM-ektől a repülőjáratokig az epikus IT-leállás nyomot hagyott a rendszerkben. Korábban is voltak kimaradások, de egyik sem közelítette meg a CrowdStrike méretét. A FlightAware szerint több mint 21 000 járatot lassítottak le világszerte, és az utazási fennakadások várhatóan a következő napokban is elhúzódnak.

Továbbá számos pénzintézet kénytelen volt visszatérni a tartalék rendszeréhez az informatikai hiba miatt.

A JPMorgan Chase & Co., a Nomura Holdings Inc. és a Bank of America Corp. bankárjai pénteken a nap egy részében nem tudtak bejelentkezni, a Haitong Securities Co. kereskedési felülete pedig körülbelül három órán keresztül nem működött.