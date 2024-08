Ismét veszélybe sodornák Magyarország energiabiztonságát: klímaaktivisták akadályozták meg egy tanker kikötését péntek hajnalban

Nemzetközi aktivisták egy csoportja péntek hajnali 4 órakor kihajózott egy cseppfolyósított földgázt (LNG) importáló tartályhajó elé, és órákon át megakadályozta a kikötését az omisalji LNG-terminálhoz – írja az Index.hr.

Ismét veszélybe sodornák Magyarország energiabiztonságát: klímaaktivisták akcióztak péntek reggel a krki LNG terminálnál / Fotó: Index.hr

Az aktivisták a tettüket azzal magyarázták, hogy a tankerek kikötésének megakadályozásával a fosszilis ipar és a cseppfolyósított gázba való folyamatos beruházás, azaz a Krk szigeti LNG-terminál kapacitásának megkétszerezése ellen tiltakoztak.

A rendőrség azonnal intézkedett, és az aktivistákat letartóztatták.

A Fossil Free Adriatic nevű aktivistacsoport azonban közleményben kifogásolta, hogy rendőrök „nagyon veszélyes és erőszakos módon őrizetbe vettek több aktivistát, akik közül többen sérüléseik miatt kórházba kerültek”.

A sajtóközleményben azt is leszögezték, hogy Krk lakosságának követeléseit figyelmen kívül hagyták a 2018-as rijekai és omisalji nagy tiltakozások után, amikor a helyi közösség ellenezte az LNG-terminál építését, valamint annak az emberekre és a környezetre gyakorolt ​​következményeit. Ezért az aktivisták számára Krk lett a klímamozgalom építésének központja, amely azóta egyre közvetlenebb fellépésekkel küzd a profitorientált kormányzat önkénye ellen a fosszilis lobbi ellen.

„A közpénzből fizetett LNG nem csökkenti a gázárat”

„Az LNG-t legnagyobb részben közpénzből finanszírozzák, és a projekt veszteségessége esetén az adófizetők pénzéből támogatják” – áll a közleményben. Az aktivisták azt is állítják, hogy ez még csak nem is csökkenti a gázárat a hazai fogyasztóknak, de továbbra is kiszolgáltatottak a globális geopolitikai zavargások és az ingatag világpiac miatt.

Leszögezik, hogy itt az ideje a prioritások radikális újradefiniálásának: szerintük nincs szükség többletenergiára és a gazdasági növekedés erőltetésére, hanem kellő mennyiségű energiára, amely kielégíti a helyi igényeket, és tiszteletben tartva biztosítja minden ember méltó életét.

A tiltakozók olyan molinókat feszítettek ki, mint „Krk az embereknek, nem a fosszilis iparnak!” és „Gázvezeték a klímapokolba”. Szerintük az ilyen beruházásoknak nincs helye 2024-ben, „amikor a fosszilis tüzelőanyag-befektetésekkel már régen fel kellett volna hagyni, hogy elkerüljük a klímaváltozás súlyosbodásának legrosszabb forgatókönyvét”.