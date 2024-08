Itt a válság: már a szerelmesek sem költenek

A kínai Csihszi fesztivál az angolszász Valentin-naphoz hasonlóan a szerelmesek ünnepe, amelynek során megszokott, hogy a szerelmes a közösségi médiában hencegnek a párjuktól kapott legújabb luxuscikkekkel. Az idei évet azonban nem a Louis Vuitton táskák, óriási rózsacsokrok, elegáns vacsorák vagy vadiúj iPhone-ok képei uralták, hanem a panaszok az ajándékok elmaradásáról, ami a kínai gazdaság előtt álló problémákra is rávilágít.

A Csihsziu-fesztivál az ajándékozásról is szól / Fotó: AFP

Az idén egy augusztusi szombatra eső Csihszi fesztivál idején az egyik legnagyobb kínai közösségi oldalon, a Weibon a legnépszerűbb témává vált a „bezuhant a fogyasztás a kínai Valentin-napon. A fiatalok már nem hajlandók fizetni a szerelem adót?”. A hashtag mintegy 200 millió megtekintést hozott.

A virágárusok sem kaszáltak idén

Egy másik népszerű platformon pedig a virágárusok panaszkodnak a vásárlók hiányáról, eladatlan rózsák tömegeiről közölve képeket. A kínai gazdaság számos problémával néz szembe, ami különösen érzékenyen érinti a fiatalokat is, hiszen körükben valószínűleg továbbra is magas a munkanélküliség. Peking tavaly meg is szüntette a fiatalok munkanélküliségéről szóló adatok közlését.

Az ingatlanpiac lejtmenete sem akar a végére érni az országban, miközben a lakossági fogyasztás is elmarad a várttól,

miközben az adósság szintje is túl magasra szökött több fontos területen.

Szakértők szerint a szerelmesek napján elmaradó költések a gyenge fogyasztói hangulatról árulkodnak, ami egy hosszabb ideje tartó trend része, nem csupán egyetlen fesztivált érintenek a problémák – derül ki a CNN összefoglalójából. Bár a júliusi kiskereskedelmi forgalom a vártnál némileg erősebb lett, az éves szinten 2,7 százalékos bővülés összességében gyengének számít, miközben az ingatlanárak a múlt hónapban 9 éves mélypontra süllyedtek az országban, zsinórban 13. hónapja tartó esésüknek köszönhetően. Ez azért is különösen nagy gond, mert a kínai háztartások vagyonának mintegy 70 százaléka ingatlanban áll.

Válságban a kínai fogyasztók

A vagyonhatás miatt elpárolgó fogyasztói bizalom pedig számos világcéget is érzékenyen érint, különösen azokat, melyek eladásainak jelentős része származik Kínából, mint amilyen L’Oreal, az LVMH, a Volkswagen vagy a Gucci-tulajdonos Kering.